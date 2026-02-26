إعلامي يفجر مفاجأة حول إصابة مبابي مع ريال مدريد

بات النجم الفرنسي كيليان مبابي مهاجم نادي ريال مدريد قريب من العودة إلى الملاعب، بعد ما أشارت بعض التقارير إلى عدم احتياجه إلى جراحة.

وكتب الإعلامي امير هشام عبر حسابه علي فيسبوك " صحيفة آس كيليان مبابي لن يخضع لعملية جراحية بسبب إصابته في الركبة".

وكشفت صحيفة “أس” الإسبانية أن كيليان مبابي نجم ريال مدريد لن يخضع لعملية جراحية بسبب إصابته في الركبة، وأن الإصابة لم تتفاقم إلى هذا الحد.

كما أفادت إذاعة “كوبي” أن مبابي سيغيب عن فريق ريال مدريد فترة تتراوح بين 10 أيام إلى 14 يوم، قبل العودة لاستكمال منافسات الموسم.

وخاض مبابي رفقة ريال مدريد خلال الموسم الحالي 33 مباراة ساهم في 44 هدفًا، حيث سجل 38 هدفًا وصنع 6 آخرين لزملائه.