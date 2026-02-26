ارتفاع أسعار النفط اليوم مع اقتراب جولة جديدة من مفاوضات أمريكا وإيران

ارتفعت أسعار النفط خلال تعاملات اليوم الخميس، السادس والعشرين من فبراير، لتقترب من أعلى مستوياتها في سبعة أشهر، إذ عكف المستثمرون على ⁠تقييم ما إذا كانت المحادثات بين أميركا وإيران يمكن أن تحول دون نشوب صراع عسكري قد يؤدي إلى اضطرابات في الإمدادات.

وعلى صعيد التداولات، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بنحو 0.3% إلى 71.07 دولار للبرميل، كما صعدت عقود الخام الأميركي بنسبة 0.2% عند 65.58 دولار للبرميل.

وقال ​المحلل لدى فوجيتومي سكيوريتيز توشيتاكا تازاوا في مذكرة نقلتها رويترز: "يركز المستثمرون على آفاق تجنب الصراع العسكري في المفاوضات بين أميركا وإيران.

وأضاف أنه حتى ⁠في حالة اندلاع ​أعمال قتالية، من المرجح أن يرتفع سعر غرب تكساس الوسيط مؤقتاً إلى ما ​فوق 70 دولاراً للبرميل قبل أن يتراجع إلى نطاق بين ⁠60 ​و65 دولاراً، شريطة أن تكون الأهداف محدودة وأن يكون الصراع قصير الأمد.

ومن ​المقرر أن يلتقي المبعوث ​الأمريكي ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر بوفد إيراني ‌في جولة ثالثة ⁠من المحادثات يوم الخميس في جنيف.

وطرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بإيجاز مبرراته لشن هجوم محتمل على إيران في خطابه عن ​حالة الاتحاد يوم الثلاثاء، ​قائلا إنه لن يسمح لدولة وصفها بأنها أكبر راعي للإرهاب في العالم بامتلاك سلاح نووي.

وقال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي يوم الثلاثاء إن التوصل إلى اتفاق ​مع أميركا "في المتناول"، لكن فقط إذا تم إعطاء الأولوية للدبلوماسية.

ومن شأن طول أمد الصراع تعطل إمدادات من إيران، ثالث أكبر منتج للخام في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ومن مصدري نفط آخرين في الشرق الأوسط.