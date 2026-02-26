محمود حمدان: نجاح «علي كلاي» كرم من ربنا.. وحبيت الشباب تقلد العوضي في الرياضة

كشف السيناريست محمود حمدان كواليس نجاح مسلسل علي كلاي، مؤكدًا أن ردود الفعل التي حققها العمل تمثل كرمًا من الله، خاصة في ظل حالة الجدل والتأثر التي صنعها المسلسل في الشارع المصري.

وقال محمود حمدان، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “إحنا لبعض” مع الإعلامية نهال طايل على قناة “صدى البلد”: "الحمد لله كرم كبير من ربنا على نجاح مسلسل علي كلاي، وعامل حالة جدل في الشارع والناس متأثرة وفي حالة حب حلوة للمسلسل".

وأضاف أن من أصعب الأمور بالنسبة لأي مؤلف أن يعرف الجمهور اسم النجم فقط، دون الالتفات إلى صناع العمل خلف الكاميرا.

وتابع: "فكرة إن الناس عارفاني وعارفين إني محمود حمدان المؤلف دي حاجة حلوة أوي، وده بيخليني مع كل عمل أشتغله لازم أعمل حاجة أفضل من اللي قبلها".

وأوضح حمدان أن إدخال عنصر الرياضة في العمل كان قرارًا مقصودًا، قائلاً: "كان مهم عندي جدًا موضوع الرياضة، وكنت عايز على الشباب، وعشان أحمد العوضي الناس بتحبه خصوصًا الشباب الصغير، فخليته رياضي عشان الجمهور يحبه ويقلده ويتأثر بيه بدل ما يروحوا لطريق تاني".