مهيب عبد الهادي يشيد بأداء الزمالك: يدرس في المناهج الدراسية
بعد تصدير 1.3 مليون طن في 2025.. وزير الزراعة يفتتح 20 معملاً لفحص إنتاج البطاطس
وزير الخارجية العماني يعلن توقف المحادثات الأمريكية الإيرانية مؤقتا
حبس شخصين لقيامهما بتوظيف الأموال في المراهنات
العراب والجنرال وجوميز.. هل ينضم معتمد جمال للوحة شرف الزمالك في إفريقيا؟
بأي ذنب قتلت؟ ما السر الذي كشفته فاطمة ضحية بورسعيد فكان سببا فى إنهاء حياتها؟
الأوقاف تعلن أسماء الفائزين في المسابقة المحلية للقرآن الكريم 2026
اكتشاف أول سمكة مفترسة بأسنان زاحفية في إفريقيا من العصر الطباشيري بواحة الداخلة
السجن 3 سنوات وغرامة لـ 4 متهمين وبراءة آخرين في قضية السباح يوسف
عاجل.. غارة إسرائيلية على النبطية جنوبي لبنان
تصل لـ400 جنيه.. كيفية الحصول على المنحة الجديدة على بطاقات التموين
وزير التخطيط ورئيسة المجلس القومي يبحثان إدماج قضايا المرأة بخطط التنمية
تخفضيات تصل لـ25%.. تفاصيل مبادرة «أهلاً رمضان»بالقليوبية

منار عبد العظيم

مع بداية شهر رمضان الكريم، أعلنت محافظة القليوبية عن إطلاق مبادرة «أهلاً رمضان» بهدف تقديم السلع الأساسية وياميش رمضان بأسعار مخفضة، لتخفيف الأعباء على الأسر وضمان توافر المنتجات في جميع مدن ومراكز المحافظة.

 تأتي هذه الخطوة بالتنسيق مع وزارة التموين والتجارة الداخلية لضمان تنظيم الأسواق واستقرار الأسعار خلال الشهر المبارك.

 

مشاركة واسعة من السلاسل التجارية الكبرى

وأكد تامر صلاح الدين، وكيل وزارة التموين بمحافظة القليوبية، أن المبادرة لهذا العام شهدت مشاركة قوية من السلاسل التجارية الكبرى على مستوى الجمهورية، موضحًا أن المحافظة تضم 62 فرعًا تابعًا لهذه السلاسل، وهو توسع ملحوظ مقارنة بالأعوام السابقة.

وقال صلاح الدين إن هذه المشاركة تهدف إلى تحقيق انتشار جغرافي فعال للسلع المخفضة، لتسهيل وصولها لأكبر عدد ممكن من المواطنين في مختلف المراكز والمدن.

 

تخفيضات تتراوح بين 15% و25%

وأوضح وكيل الوزارة، خلال مداخلة عبر برنامج «هذا الصباح» على قناة “إكسترا نيوز”، أن جميع الفروع المشاركة خصصت أقسامًا خاصة بالسلع الأساسية وياميش رمضان، مع توفير جميع احتياجات الأسرة المصرية.

وأضاف أن التخفيضات على المنتجات تتراوح بين 15% و25%، مع تطبيق آلية شفافة لعرض الأسعار قبل وبعد الخصم، لضمان اطلاع المستهلك على قيمة الخصم الحقيقية وتعزيز الثقة في المبادرة.

 

المعارض والمنافذ الإضافية

لم تقتصر المبادرة على السلاسل التجارية فقط، بل شملت أيضًا افتتاح 10 معارض رئيسية داخل المحافظة لتوفير السلع بأسعار مناسبة.

كما يشارك مشروع «جمعيتي» التابع لوزارة التموين، ما يزيد من عدد منافذ البيع ويضمن قدرة المواطنين على الحصول على احتياجاتهم الرمضانية بسهولة في مختلف المراكز والمدن بالقليوبية.

 

متابعة مستمرة لضبط الأسواق

وشدد وكيل الوزارة على أن الانتشار الجغرافي الواسع للفروع والمعارض يسهم في تخفيف العبء عن المواطنين وضبط الأسواق خلال موسم رمضان.

وأشار إلى وجود متابعة دائمة للأسعار لضمان التزام جميع المنافذ بنسب التخفيضات المعلنة، بما يعزز من ثقة المستهلكين ويضمن استفادتهم من العروض بشكل فعّال طوال الشهر الكريم.

