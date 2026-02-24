قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الرئيس السيسي يهنئ رئيس جمهورية الدومينيكان بمناسبة الاحتفال بذكرى يوم الاستقلال
عبد العاطي: دعم الجيش اللبناني رسالة تضامن قوية ويمكِّن الدولة من حصرية السلاح
8000 قـ.تيل.. روسيا تكشف حجم خسائرها في حربها ضد أوكرانيا
تحذير من "حماقة" أمريكية.. الجيش الإيراني يهدد: أي تصعيد سيحرق حلفاء واشنطن بالمنطقة
اتحاد الكرة يصرف 5 ملايين جنيه مستحقات الحكام عن يناير ويؤكد استقرار منظومة التحكيم
الصين تضيق الخناق على اليابان بفرض قيود تجارية كبيرة
معلومات الوزراء يطلق العدد السادس من «سياسات مناخية» تزامنًا مع COP30 لتعزيز الرؤى البيئية والمناخية
مدفيديف يحذر من حصول كييف على التكنولوجيا النووية: سنستخدم أسلحتنا المدمرة
رئيس الوزراء يتابع تطوير وتوسعة ورفع كفاءة الطريق الدائري و كوبري 6 أكتوبر
تنظيم الاتصالات: إصدار شرائح للأطفال تمنع الدخول على المواقع الاباحية
مصرع شخص وإصابة 6 آخرين في انقلاب ميكروباص بترعة الإبراهيمية بملوي بالمنيا
السودان.. مقتل 28 وإصابة 39 آخرين في هجوم للدعم السريع على بلدة مستريحة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

بين عقد ممتد وقرار فني مؤجل.. هل تنهي الدوحة ملف أشرف داري داخل القلعة الحمراء؟

أشرف داري
أشرف داري

دخل ملف المغربي أشرف داري مرحلة جديدة من التعقيد لكن هذه المرة مع بارقة أمل قد تأتي من الخليج فبعد شهور من الغموض منذ خروجه من قائمة النادي الأهلي عاد اسم المدافع المغربي ليتردد في أروقة سوق الانتقالات مع اهتمام جاد من نادي الغرافة القطري ما يفتح الباب أمام تساؤل مهم هل تكون قطر البوابة الكبرى لإنهاء أزمة داري مع القلعة الحمراء؟

من صفقة واعدة إلى ملف معلق

عندما تعاقد الأهلي مع داري في صيف 2024 قادمًا من ستاد بريست مقابل نحو 1.8 مليون يورو بدا أن الفريق الأحمر يؤمن خط دفاعه بلاعب دولي شارك في إنجاز تاريخي مع منتخب المغرب لكرة القدم خلال كأس العالم 2022 بل وسجل هدفا في مباراة تحديد المركز الثالث.

لكن الإصابات المتكررة قلبت المشهد ولم تكن سبع مباريات فقط هذا الموسم بإجمالي 450 دقيقة كافية لإقناع الجهاز الفني باستمراره ضمن الحسابات ليتخذ قرار برفع اسمه من القائمة الشتوية وقيد مواطنه يوسف بلعمري بدلا منه ومنذ ذلك الحين تحول الملف إلى أزمة مؤجلة.

عقد ثقيل وقرار مؤجل

أزمة داري لا تتعلق فقط بالشق الفني بل بالشق المالي أيضًا فاللاعب يرتبط بعقد يمتد حتى صيف 2028 بقيمة إجمالية تبلغ 3.8 مليون دولار على أربعة مواسم ويتبقى له نحو 2.55 مليون دولار وهو رقم يجعل مسألة فسخ التعاقد أو إنهائه وديا معقدة.

إدارة الأهلي عرضت تأجيل الحسم حتى نهاية الموسم مع استمرار حصول اللاعب على راتبه كاملا في انتظار عرض مناسب يخفف العبء المالي ويمنح الطرفين مخرجا آمنا وفي الوقت الحالي يواصل داري التدرب مع الفريق رغم خروجه من القائمة في مشهد يعكس حالة الانتظار القلق .

قطر على الخط

وفق المعلومات المتاحة فإن الغرافة القطري وضع داري ضمن قائمة خياراته لتدعيم خط الدفاع في الميركاتو الصيفي المقبل لكن دون تواصل رسمي حتى الآن مع اللاعب أو ممثليه ورغم أن الأمر لا يزال في إطار الاهتمام فإن مجرد دخول اسم ناد بحجم الغرافة على الخط يمنح الملف بعدا جديدا.

الدوري القطري يمثل بيئة مناسبة للاعب يمتلك خبرة دولية كما أنه قادر ماليا على استيعاب راتبه سواء عبر انتقال نهائي أو حتى إعارة مع تحمل كامل الأجر وهو السيناريو الذي تسعى إليه إدارة الأهلي لتخفيف الأعباء.

سيناريوهات مفتوحة قبل الصيف

الأهلي يمتلك ورقة مهمة إذ يحق له إعادة قيد داري مع بداية الميركاتو الصيفي ما يمنحه أفضلية تفاوضية للاستفادة من بيعه بدلا من رحيله مجانا لكن استمرار تجميده فنيا يقلل من قيمته السوقية المقدرة حاليًا بـ1.2 مليون يورو وفق "ترانسفير ماركت " .

في المقابل هناك تحركات لاستكشاف أسواق أوروبية لا تزال أبواب القيد مفتوحة بها خاصة في شمال وشرق أوروبا غير أن تلك الوجهات قد لا تكون جذابة ماليًا بالقدر الكافي لحسم الملف سريعًا.

بوابة الخروج أم مجرد محطة تفاوض؟

يبقى السؤال الأهم: هل تتحول قطر من مجرد اهتمام إلى عرض رسمي ينهي الأزمة؟ ..الإجابة ستعتمد على عدة عوامل أبرزها تقييم الغرافة النهائي لاحتياجاته الدفاعية ورغبة داري نفسه في خوض تجربة خليجية إضافة إلى مرونة الأهلي في التفاوض.

المؤكد أن الملف لم يعد يحتمل التأجيل طويلًا فالأهلي يسعى لإعادة ترتيب ملف الأجانب وداري يبحث عن استعادة مسيرته بعد موسم مضطرب وبين الرغبتين قد تكون الدوحة هي نقطة الالتقاء.

أشرف داري النادي الأهلي قائمة النادي الأهلي الأهلي الغرافة القطري ستاد بريست

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ياسر ورامز جلال مع والدهم

أزمة الفيديو المسيء.. «المهن التمثيلية» تعتذر لياسر ورامز جلال وتُحيل أحمد ماهر للتحقيق

صورة ارشيفية

موعد صرف معاشات مارس لـ11.5 مليون مستحق

زينة وشقيقها

وفاة شقيق زينة وتشييع الجثمان اليوم من مسجد حسن الشربتلي

سعر الذهب اليوم

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 24 فبراير

الغندور

الأمور واضحة كالشمس.. رد فعل صادم من خالد الغندور بعد فوز الأهلي

الزمالك

حول شركة الكرة.. صراع إداري محتدم داخل مجلس الزمالك

أسعار الدواجن

قفزة مفاجئة.. أسعار الدواجن والبانيه سادس أيام شهر رمضان

حالة الطقس

عودة البرودة الشديدة.. الأرصاد تعلن تفاصيل حالة الطقس من الأربعاء إلى الأحد المقبل

ترشيحاتنا

يسرا ونيللى كريم

يسرا تشيد بنيللي كريم في «على قد الحب»: مبدعة وقوية

آيتن عامر

آيتن عامر: أختي قالت لي إنتِ مجنونة كيف تتركين عملًا مع ياسر جلال؟

مرام على

مرام علي: ممكن أفكر مستقبلا في تجميد البويضات وتبني طفلًا

بالصور

إزالة 475 إعلانا مخالفا للإشتراطات وتقنين أوضاع 1830 بالشرقية

اعلان
اعلان
اعلان

طريقة عمل صينية خضار في الفرن مشبعة وموفرة.. خيار صحي للأسرة

طريقة عمل صينية خضار في الفرن مشبعة وموفرة
طريقة عمل صينية خضار في الفرن مشبعة وموفرة
طريقة عمل صينية خضار في الفرن مشبعة وموفرة

توقف حركة الصيد والملاحة لسوء الأحوال الجوية في كفر الشيخ

توقف الصيد
توقف الصيد
توقف الصيد

حفنة من الفستق.. سر القوة والصحة والمناعة في قبضة يدك

حفنة من الفستق.. و اكتشف قوتها لكل جزء من جسمك
حفنة من الفستق.. و اكتشف قوتها لكل جزء من جسمك
حفنة من الفستق.. و اكتشف قوتها لكل جزء من جسمك

فيديو

محمد نجاتي

عليا الطلاق ماهتكلم.. محمد نجاتي ينفعل بسبب أزمته مع منه عرفه ومحمد رمضان

ايمان الزيدي

أنا مش بتاعت ترند.. رد ناري من إيمان الزيدي بعد تصريحات محمد عبد المنصف

محمد عبد المنصف

صعب أعتذر لها.. محمد عبد المنصف يتحدث لأول مرة عن زوجته الثانية إيمان الزيدي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: آيةٌ ثبّتت أمةً

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الأميرة سنت

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الذئاب المنفردة

منى أحمد

منى أحمد تكتب: شهر الأنوار

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر ابراهيم عبيدو يكتب: خداع الهدايا.. حين يتحول حصان طروادة إلى شفرة رقمية

المزيد