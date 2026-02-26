مسؤولان أمريكيان يحذران: طهران تشكل تهديداً كبيراً لواشنطن

أكد مسؤولون كبار في إدارة ترامب، يوم الأربعاء، أن إيران تشكل تهديدًا كبيرًا للولايات المتحدة قبيل مفاوضات الخميس بشأن برنامج طهران النووي.

ترامب يتهم إيران باستنئاف البرنامج النووي

وفي خطابه عن حالة الاتحاد يوم الثلاثاء، اتهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إيران باستئناف برنامجها النووي، والعمل على بناء صواريخ ستكون "قريبًا" قادرة على الوصول إلى الولايات المتحدة، وبأنها مسؤولة عن تفجيرات على جوانب الطرق أسفرت عن مقتل عسكريين ومدنيين أمريكيين.

كما حذر من أن "يومًا عصيبًا للغاية" على إيران إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق لحل النزاع القائم منذ فترة طويلة حول برنامج طهران النووي. وهددت إيران بضرب القواعد الأمريكية في المنطقة في حال تعرضها لهجوم.

خلال زيارة إلى سانت كيتس ونيفيس، كرّر وزير الخارجية الأمريكي ماكو روبيو تصريحات ترامب في حديثه للصحفيين.

وقال روبيو: "بعد تدمير برنامجهم النووي، طُلب منهم عدم محاولة إعادة تشغيله، وها هم يفعلون ذلك. يمكنكم أن تروا محاولاتهم الدائمة لإعادة بناء بعض عناصره. إنهم لا يُخصّبون اليورانيوم حاليًا، لكنهم يسعون للوصول إلى النقطة التي يُمكنهم فيها ذلك في نهاية المطاف".

المنشآت النووية الإيرانية

وكان ترامب قد أمر بشنّ ضربات على إيران العام الماضي، مُدّعيًا في يوليو أنها "دمّرت" المنشآت النووية الإيرانية. وزعم مساعدوه مؤخرًا أن إيران باتت قريبة جدًا من امتلاك القدرة على صنع قنابل نووية.

قال روبيو إن إيران تمتلك أيضًا عددًا كبيرًا جدًا من الصواريخ الباليستية التي تُهدّد المصالح الأمريكية في المنطقة، وأنها تُحاول تطوير أسلحة قادرة على الوصول إلى الولايات المتحدة.

وأضاف روبيو: "إلى جانب البرنامج النووي، يمتلكون أسلحة تقليدية مصممة خصيصًا لمهاجمة أمريكا والأمريكيين إذا رغبوا في ذلك... يمتلكون بالفعل أسلحة قادرة على الوصول إلى أجزاء كبيرة من أوروبا الآن، ونحن نتحدث".

الصواريخ الباليستية الإيرانية

تمتلك إيران أكبر مخزون من الصواريخ الباليستية في الشرق الأوسط، وفقًا لمكتب مدير الاستخبارات الوطنية الأمريكية.

يبلغ مدى الصواريخ الإيرانية، وفقًا لتقدير ذاتي، 2000 كيلومتر (1240 ميلًا)، وهو ما اعتبره المسؤولون سابقًا كافيًا لحماية البلاد، إذ يغطي المسافة إلى إسرائيل.

لا يمكن لإيران امتلاك سلاح نووي

في وقت سابق ، صرّح نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس بأن المبعوثين الأمريكيين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر سيلتقيان وفدًا إيرانيًا في جنيف يوم الخميس لتقييم إمكانية التوصل إلى اتفاق. وقال فانس للصحفيين: "المبدأ بسيط للغاية: لا يمكن لإيران امتلاك سلاح نووي".

يوم الثلاثاء، حمّل ترامب أيضًا حكومة طهران مسؤولية مقتل آلاف المتظاهرين خلال المظاهرات الأخيرة المناهضة للحكومة، على الرغم من أن الرقم الذي ذكره تحديدًا - وهو 32 ألف قتيل - أعلى بكثير من معظم التقديرات العامة.