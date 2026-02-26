توقعات بانضمام وكالة الطاقة الذرية للمفاوضات بين إيران وأمريكا

ذكرت وزارة الخارجية الإيرانية أن جولة المفاوضات غير المباشرة بدأت الليلة الماضية عبر لقاء عراقجي ونظيره العماني.



وقالت الخارجية الإيرانية في بيان لها : نقلنا الليلة الماضية وجهات نظرنا بشكل مفصل إلى الجانب العماني.



وأضافت الخارجية الإيرانية: يتوقع انضمام مدير وكالة الطاقة الذرية للمفاوضات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة.



وتابعت الخارجية الإيرانية: المواقف الأمريكية المتناقضة لا تساعد على المضي بالمسار الدبلوماسي وتزيد الشكوك بشأن نيتهم.



وأتمت الخارجية الإيرانية: نقلنا للجانب العماني رأينا بشأن رفع العقوبات وحقوق شعبنا بالاستخدام السلمي للطاقة النووية.

ومنذ قليل ، أعلنت وكالة “فارس” عن بدء الجولة الثالثة من المحادثات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة بشأن الملف النووي الإيراني في جنيف.

وقد غادر الوفد الإيراني المفاوض، برئاسة وزير الخارجية عباس عراقجي، طهران متوجهاً إلى جنيف للمشاركة في الجولة الثالثة من المفاوضات النووية، حسبما أفادت وسائل الإعلام الرسمية أمس الأربعاء.

ونشرت الولايات المتحدة قوة بحرية ضخمة بالقرب من السواحل الإيرانية تحسباً لضربات محتملة عليها.

فيما كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد صرح في 19 فبراير بأنه يمنح طهران مهلة تتراوح بين 10 و15 يوماً للتوصل إلى اتفاق.