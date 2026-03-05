قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مقارنة تثير الجدل.. الغندور ينتقد جدول سفر الزمالك قبل مواجهة أوتوهو
الخسائر الاقتصادية تدفع إسرائيل لتخفيف قيود الحرب
خالد هاشم لـ البنك الدولي: نستهدف تحديد 10 صناعات للتركيز عليها خلال الفترة المقبلة
هيئة الأركان الفرنسية: السماح لطائرات أمريكية باستخدام قواعدنا في الشرق الأوسط
الخزنة فاضية والديون كتيرة.. تجديد العقود أزمة تحاصر قلعة الزمالك
إيران تنفي إطلاق أي صاروخ باتجاه الأراضي التركية
وزيرا الخارجية الإيطالي والأمريكي يبحثان هاتفيا الحرب في إيران وتأثيرها على أسعار الطاقة
زكاة الفطر 2026.. هل يجوز عدم إخراجها لمن عليه دين؟
الدفاعات الجوية القطرية تتصدى لهجوم صاروخي
وزير الاستثمار: تنفيذ منصة الكيانات الاقتصادية كمنظومة وطنية موحدة لدورة حياة الاستثمار
وزير الاقتصاد اللبناني: الوضع الغذائي بالبلاد جيد والعمل على إبقاء المخزون في حالة تعبئة مستمرّة
خير لمصر في رمضان.. بدء إنتاج آبار غاز جديدة بالبحر المتوسط والصحراء الغربية
محافظات

اعتماد 3 وحدات طب أسرة جديدة من GAHAR بكفر الشيخ

محمود زيدان

أعلنت مديرية الشئون الصحية بكفر الشيخ، اليوم، عن حصول 3 وحدات طب أسرة جديدة على شهادة الاعتماد من الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية (GAHAR).

يأتي هذا ضمن الجهود المضنية للتطور المستمر في جودة الخدمات الطبية المقدمة لأهالي المحافظة، بناء على توجيهات الدكتور محمد أبو السعد، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، والدكتورة سمر عارف، وكيل المديرية.

وشملت قائمة الوحدات التي نجحت في استيفاء معايير الجودة كلًا من: وحدة طب أسرة الكفر الشرقي بمركز الحامول، ووحدة طب أسرة العجوزين بمركز دسوق، بالإضافة إلى وحدة طب أسرة السالمية بمركز فوة.

وبانضمام هذه الوحدات الثلاث، يرتفع إجمالي عدد المنشآت الصحية المعتمدة من قبل الهيئة في محافظة كفر الشيخ إلى 10 وحدات.

كفر الشيخ أخبار كفر الشيخ الصحة محافظ كفر الشيخ الصحة بكفر الشيخ

