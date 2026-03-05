اعتماد 3 وحدات طب أسرة جديدة من GAHAR بكفر الشيخ

أعلنت مديرية الشئون الصحية بكفر الشيخ، اليوم، عن حصول 3 وحدات طب أسرة جديدة على شهادة الاعتماد من الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية (GAHAR).

يأتي هذا ضمن الجهود المضنية للتطور المستمر في جودة الخدمات الطبية المقدمة لأهالي المحافظة، بناء على توجيهات الدكتور محمد أبو السعد، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، والدكتورة سمر عارف، وكيل المديرية.

وشملت قائمة الوحدات التي نجحت في استيفاء معايير الجودة كلًا من: وحدة طب أسرة الكفر الشرقي بمركز الحامول، ووحدة طب أسرة العجوزين بمركز دسوق، بالإضافة إلى وحدة طب أسرة السالمية بمركز فوة.

وبانضمام هذه الوحدات الثلاث، يرتفع إجمالي عدد المنشآت الصحية المعتمدة من قبل الهيئة في محافظة كفر الشيخ إلى 10 وحدات.