وسط ظروف غامضة.. العثور على جثة سيدة مقتولة بمركز بنى مزار شمال المنيا

عثر أهالي مركز بني مزار شمال المنيا على جثة سيدة مقتولة وسط ظروف غامضة مع ادعاءات بتعرضها للقتل على يد شخص ، تحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.



وعلى الفور انتقلت قوة من الشرطة إلى موقع البلاغ لمتابعة الواقعة واتخاذ الإجراءات اللازمة، وتم نقل الجثمان إلى المشرحة تحت تصرف جهات التحقيق.

وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيقات للوقوف على ملابسات الحادث واتخاذ الإجراءات.