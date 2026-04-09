هل أخطأ؟.. بسمة وهبة: قرار الحكم محمود وفا أثار غضب جماهير الأهلي

قالت الإعلامية بسمة وهبة، إن مباراة الأهلي وسيراميكا في الجولة الثانية من الدوري المصري الممتاز شهدت جدلاً كبيرًا بعد رفض حكم المباراة، محمود وفا، احتساب ضربة جزاء واضحة لصالح الأهلي، رغم مراجعتها عدة مرات عبر تقنية الفيديو الفار.

وأضافت "وهبة" خلال برنامجها 90 دقيقة، أن حكم الفار الدولي محمود عاشور حاول إعادة اللقطة ومراجعتها للتأكد من صحتها، لكن حكم المباراة أصر على عدم احتساب الضربة، رغم أن الكرة كانت واضحة لمسة يد لاعب سيراميكا.

وأكدت الإعلامية، أن هذا القرار أثار استياء جماهير الأهلي، الذين شعروا بأن فريقهم تعرض للظلم، مشيرةً إلى أن النادي أصدر بيانًا يتهم فيه الحكم بشتم لاعبيه، بينهم محمد الشناوي وتريزيجيه وحسن الشحات.

وقالت بسمة وهبة إن التقرير الرسمي للحكام سيحدد تفاصيل الواقعة والقرار النهائي بشأنها، معتبرة أن الجدل الكبير حول اللقطة يعكس حساسية ومتابعة الجماهير للتحكيم في المباريات المهمة.



