قبل مواجهة ريال مدريد.. إصابة نجم بايرن ميونخ

أعلن نادي بايرن ميونخ أن اللاعب الشاب، لينارت كارل، قد تعرض لتمزق عضلي في فخذه الأيمن الخلفي.

وأكد الجهاز الطبي للنادي التشخيص، ما يعني غيابه عن الملاعب لفترة غير محددة.

ويتصدر بايرن ميونخ ترتيب الدوري الألماني "البوندسليجا" بفارق تسع نقاط، مع تبقي ست مباريات على نهاية الموسم، ويحل ضيفًا على سانت باولي يوم السبت.

ثم يستضيف الفريق ريال مدريد الأسبوع المقبل في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، بعد فوز الفريق الألماني على إسبانيا بنتيجة 2-1 يوم الثلاثاء. وكان كارل قد شارك كبديل في تلك المباراة.

كما يواجه بايرن ميونخ فريق باير ليفركوزن في نصف نهائي كأس ألمانيا يوم 22 أبريل.