ريال مدريد يخطط للتعاقد مع نجم بايرن ميونخ مقابل 165 مليون يورو

كشفت تقارير صحفية ألمانية عن اهتمام نادي ريال مدريد بالتعاقد مع الدولي الفرنسي مايكل أوليسي، لاعب بايرن ميونخ، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، بعد المستوى اللافت الذي قدمه مؤخرًا.

جاء اهتمام النادي الملكي عقب المواجهة التي جمعت ريال مدريد وبايرن ميونخ على ملعب “سانتياجو برنابيو” في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، والتي انتهت بفوز الفريق البافاري بنتيجة 2-1، في مباراة شهدت تألقًا كبيرًا من أوليسي.

وقدم اللاعب الفرنسي أداءً مميزًا خلال اللقاء، حيث ساهم في صناعة الهدف الثاني لزميله هاري كين، ولفت الأنظار بقدراته الفنية، متفوقًا على عدد من نجوم ريال مدريد خلال المباراة.

ووفقًا لصحيفة “بيلد” الألمانية، فإن فلورنتينو بيريز، رئيس ريال مدريد، أبدى إعجابه الشديد بإمكانيات اللاعب، ويدرس التعاقد معه خلال الميركاتو الصيفي.

وأشارت التقارير إلى أن إدارة ريال مدريد تجهز عرضًا ماليًا يتراوح بين 160 و165 مليون يورو لحسم الصفقة، في ظل إصرار متزايد على ضم اللاعب بعد الأداء الذي قدمه أمام الفريق.

أرقام مميزة مع بايرن ميونخ

ويقدم أوليسي موسمًا مميزًا مع بايرن ميونخ تحت قيادة المدرب فينسنت كومباني، حيث سجل 16 هدفًا وصنع 24 آخرين في مختلف المسابقات، ما يعكس تأثيره الكبير داخل الفريق.

وأوضحت التقارير أن اللاعب لا يمتلك شرطًا جزائيًا في عقده مع بايرن ميونخ، وهو ما قد يمنح ريال مدريد مرونة أكبر في التفاوض مع النادي الألماني لإتمام الصفقة.