كاف يدرس تعديل لوائح أمم أفريقيا 2027 بعد أزمات النسخة الأخيرة

كشف باتريس موتسيبي، رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم كاف، عن دراسة المكتب التنفيذي إدخال تعديلات على لوائح بطولة كأس أمم أفريقيا 2027، وذلك لمعالجة الثغرات التي ظهرت خلال نسخة 2025.

أكد موتسيبي أن “كاف” بدأ بالفعل في مراجعة منظومته القانونية، مشيرًا إلى وجود تغييرات مرتقبة على القوانين واللوائح الخاصة بالبطولة، بهدف تفادي الأخطاء التي صاحبت المباراة النهائية للنسخة الماضية.

وأوضح: "هذه اللوائح تستند إلى قوانين الاتحاد الدولي لكرة القدم، وتُعد من بين الأفضل عالميًا، لكن بعض البنود تحتاج إلى تعديل، كما يجب أن تكون العقوبات متناسبة مع حجم المخالفات".

وجاءت تصريحات رئيس “كاف” خلال زيارته إلى المغرب، حيث أعرب عن أسفه لما شهدته المباراة النهائية الأخيرة، مؤكدًا التزام الاتحاد القاري، ممثلًا في 54 اتحادًا، بتطوير كرة القدم الأفريقية وتعزيز نزاهتها.

وكان الاتحاد الأفريقي قد أعلن إقامة بطولة كأس أمم أفريقيا 2027 بتنظيم مشترك بين كينيا وأوغندا وتنزانيا، في سابقة هي الأولى من نوعها في منطقة شرق أفريقيا.

ومن المقرر أن تنطلق البطولة يوم 19 يونيو وتستمر حتى 18 يوليو، في نسخة منتظرة تسعى “كاف” من خلالها لتقديم تنظيم مميز يواكب تطور الكرة الأفريقية.

وشدد موتسيبي على أن الهدف الأساسي من هذه التعديلات هو ضمان احترام القوانين وتعزيز العدالة داخل المنافسات، بما يساهم في رفع مستوى الكرة الأفريقية وقدرتها على المنافسة عالميًا.