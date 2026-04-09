موتسيبي يوضح موقفه بشأن قرار سحب لقب أمم أفريقيا 2025 من السنغال

علق باتريس موتسيبي، رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، على التساؤلات حول القرار الأخير القاضي بسحب لقب كأس الأمم الأفريقية 2025 من منتخب السنغال ومنحه للمغرب، مؤكدًا أنه رغم إعجابه الشخصي باللاعبين السنغاليين، فإنه مُلزم بالالتزام بالقوانين والقرارات الرسمية الصادرة عن لجنة الاستئناف.

وقال موتسيبي: «لقد منحتُ ساديو ماني وكاليدو كوليبالي الميدالية الذهبية بنفسي، ومنحتُ ماني الكأس بالإضافة إلى 10 ملايين دولار، لكن عليّ الالتزام بالقانون والقرار الصادر من لجنة الاستئناف».

تصريح موتسيبي يوضح التوازن بين تقديره الشخصي لإنجازات المنتخب السنغالي ولاعبيه، وبين احترام الإجراءات القانونية والقرارات الرسمية للاتحاد الإفريقي، وهو ما أعاد فتح النقاش حول النزاهة والعدالة في البطولات القارية الكبرى.