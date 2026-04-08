موتسيبي يصل السنغال بعد جدل سحب لقب أمم إفريقيا

وصل رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم باتريس موتسيبي إلى السنغال في زيارة رسمية تحمل طابعًا مهمًا، وذلك في أعقاب الجدل الكبير الذي شهدته القارة بشأن سحب لقب كأس أمم إفريقيا 2025 من “أسود التيرانجا”.

ومن المنتظر أن يعقد موتسيبي لقاءً مع رئيس البلاد باسيرو ديوماي فاي، في إطار دعم التعاون بين الجهات الرياضية والحكومية، خاصة مع سعي السنغال لمواصلة تطوير منظومتها الكروية وتعزيز مكانتها بين كبار القارة.

كما تتضمن الزيارة اجتماعًا مع رئيس الاتحاد السنغالي لكرة القدم عبد الله فال، لبحث ملفات عدة، من بينها تطوير الملاعب، وتنظيم المسابقات، وخطط الارتقاء بكرة القدم الإفريقية عبر برامج الكاف المشتركة مع الاتحادات المحلية.

وتأتي هذه الزيارة ضمن جولات ميدانية يقوم بها رئيس الكاف لمتابعة أوضاع الكرة في الدول الأعضاء، والتأكد من توافق المشاريع الجارية مع الاستراتيجية العامة للاتحاد القاري.

ورغم أهمية الملفات المطروحة، لم يكشف الاتحاد الإفريقي ما إذا كانت المحادثات ستتطرق إلى أزمة سحب لقب كأس أمم إفريقيا 2025 من منتخب السنغال ومنحه إلى منتخب المغرب، وهي القضية التي أثارت موجة واسعة من الجدل في الأوساط الرياضية.

وكان الكاف قد قرر اعتبار المنتخب السنغالي منسحبًا من المباراة النهائية وخاسرًا بنتيجة 3-0، بعد واقعة مغادرة اللاعبين أرض الملعب احتجاجًا على قرار تحكيمي، رغم فوزهم بالمباراة ميدانيًا بهدف دون رد.

القرار قوبل بانقسام واضح بين مؤيد ومعارض، فيما تحرك الاتحاد السنغالي بشكل رسمي للطعن عليه أمام محكمة التحكيم الرياضية، في محاولة لاستعادة اللقب، رغم احتفال المنتخب بالكأس مع جماهيره في وقت سابق.