الدور المصري عنصر حاسم في حماية فرص التهدئة وتحقيق سلام أكثر ثباتًا واستقرارًا بالشرق الأوسط
16 صورة ترصد تفاصيل جولة وزير التعليم بمدارس الشرقية اليوم
البرلمان العربي يدين اقتحام القنصلية الكويتية في مدينة البصرة
استئناف الحركة في مضيق هرمز بعد وقف إطلاق النار
مخدرات ب95 مليون جنيه.. مصرع 5 عناصر خطرة في تبادل إطلاق النار مع الشرطة بالجيزة
شوبير: الأهلي مهدد بعدم المشاركة في دوري أبطال أفريقيا الموسم المقبل
بعد إعلان الهدنة الأمريكية.. انخفاض سعر الدولار مقابل الجنيه في البنوك اليوم
بعد جدل الأحوال الشخصية.. مقترحات برلمانية عاجلة لضبط الرؤية والحضانة
مهتز نفسيا.. الداخلية تكشف تفاصيل وجود مشرد داخل غرفة صرف صحي بمطروح
الأردن يرحب باتفاق وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران ويؤكد دعم جهود التهدئة الإقليمية
الرئيس السيسي: التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار بين أمريكا وإيران أثلج صدور الملايين من محبي السلام
أول تعليق من شوبير على تصريحات سيد عبدالحفيظ بشأن مباراه الأهلي وسيراميكا
رياضة

موتسيبي يصل السنغال بعد جدل سحب لقب أمم إفريقيا

إسراء أشرف

وصل رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم باتريس موتسيبي إلى السنغال في زيارة رسمية تحمل طابعًا مهمًا، وذلك في أعقاب الجدل الكبير الذي شهدته القارة بشأن سحب لقب كأس أمم إفريقيا 2025 من “أسود التيرانجا”.

ومن المنتظر أن يعقد موتسيبي لقاءً مع رئيس البلاد باسيرو ديوماي فاي، في إطار دعم التعاون بين الجهات الرياضية والحكومية، خاصة مع سعي السنغال لمواصلة تطوير منظومتها الكروية وتعزيز مكانتها بين كبار القارة.

كما تتضمن الزيارة اجتماعًا مع رئيس الاتحاد السنغالي لكرة القدم عبد الله فال، لبحث ملفات عدة، من بينها تطوير الملاعب، وتنظيم المسابقات، وخطط الارتقاء بكرة القدم الإفريقية عبر برامج الكاف المشتركة مع الاتحادات المحلية.

وتأتي هذه الزيارة ضمن جولات ميدانية يقوم بها رئيس الكاف لمتابعة أوضاع الكرة في الدول الأعضاء، والتأكد من توافق المشاريع الجارية مع الاستراتيجية العامة للاتحاد القاري.

ورغم أهمية الملفات المطروحة، لم يكشف الاتحاد الإفريقي ما إذا كانت المحادثات ستتطرق إلى أزمة سحب لقب كأس أمم إفريقيا 2025 من منتخب السنغال ومنحه إلى منتخب المغرب، وهي القضية التي أثارت موجة واسعة من الجدل في الأوساط الرياضية.

وكان الكاف قد قرر اعتبار المنتخب السنغالي منسحبًا من المباراة النهائية وخاسرًا بنتيجة 3-0، بعد واقعة مغادرة اللاعبين أرض الملعب احتجاجًا على قرار تحكيمي، رغم فوزهم بالمباراة ميدانيًا بهدف دون رد.

القرار قوبل بانقسام واضح بين مؤيد ومعارض، فيما تحرك الاتحاد السنغالي بشكل رسمي للطعن عليه أمام محكمة التحكيم الرياضية، في محاولة لاستعادة اللقب، رغم احتفال المنتخب بالكأس مع جماهيره في وقت سابق.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صورة الشاب وسيارته

جـ.ثة تتدلى من الكوبري.. لحظات مرعبة وجهود مكثفة لحل لغز وفاة شاب بالمظلات

البنزين

بعد الهدنة الإيرانية الأمريكية.. أسعار البنزين والسولار اليوم الأربعاء 8 أبريل

شحن عداد الكهرباء

لماذا يجب شحن كارت عداد الكهرباء من الشركة مرة كل 3 شهور

إيران

مفاجأة.. النسخة الفارسية من خطة وقف الحرب في إيران تختلف عن «الإنجليزية» بشأن اليورانيوم

مجتبى خامنئي

ليست نهاية الحرب .. بيان عاجل من المرشد الإيراني بعد إعلان ترامب وقف إطلاق النار

العملات الأجنبية

آخر تحديث .. أسعار العملات الأجنبية والآسيوبة في مصر اليوم

الست من شوال

هل يجوز الجمع بين قضاء رمضان وصيام الست من شوال؟.. الحكم الشرعي الكامل

الذهب

بعد الهدنة الإيرانية الأمريكية.. أسعار الذهب في السعودية اليوم الأربعاء

ترشيحاتنا

المتهمين

احباط محاولة لتهريب 3.5 طن مواد بترولية بأسوان

الأطفال

القبض على المتهمين باستغلال 13 طفلا في أعمال التسول

المتهمين

القبض على سائقى سيارتين ميكروباص رفضا تحميل ركاب ببنى سويف

بالصور

لوك كاجوال.. إيمي سمير غانم تخطف الأنظار بظهورها

إيمي سمير غانم
إيمي سمير غانم
إيمي سمير غانم

تحذير طبي من مشروبات الطاقة.. الإفراط فيها يهدد القلب والجهاز العصبي ويثير قلق الأطباء

مشروبات الطاقة
مشروبات الطاقة
مشروبات الطاقة

وزير الإنتاج الحربي يبحث مع محافظ القاهرة التعاون في مجالات النقل الأخضر

وزير الإنتاج الحربي يبحث مع محافظ القاهرة مستجدات التعاون في مجالات النقل الأخضر وإدارة المخلفات
وزير الإنتاج الحربي يبحث مع محافظ القاهرة مستجدات التعاون في مجالات النقل الأخضر وإدارة المخلفات
وزير الإنتاج الحربي يبحث مع محافظ القاهرة مستجدات التعاون في مجالات النقل الأخضر وإدارة المخلفات

وزير الري يتابع ترتيبات عقد أسبوع القاهرة التاسع للمياه

وزير الري يتابع ترتيبات عقد أسبوع القاهرة التاسع للمياه
وزير الري يتابع ترتيبات عقد أسبوع القاهرة التاسع للمياه
وزير الري يتابع ترتيبات عقد أسبوع القاهرة التاسع للمياه

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: أعمق الأسئلة لا أسرع الإجابات

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب : نقطة الصفر وخارطة جديدة للمنطقة

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب : حين تتكلم الجذور وتخفت الضوضاء : المغرب ومصر … تحالف يُكتب بالحضارة لا باللحظة

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب : الملك تفانخت الأول

مقال

أحمد عبد القوى يكتب .. المكتبات المتنقلة .. يا وزيرة الثقافة

المزيد