تشكيل ريال مدريد المتوقع أمام جيرونا اليوم في الدوري الإسباني

يستعد فريق ريال مدريد لخوض مواجهة مهمة أمام نظيره جيرونا مساء اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة الحادية والثلاثين من بطولة الدوري الإسباني لموسم 2025/2026.

وتقام المباراة على ملعب “سانتياجو برنابيو”، حيث يسعى الفريق الملكي لاستغلال عاملي الأرض والجمهور لتحقيق نتيجة إيجابية تعزز من حظوظه في المنافسة على لقب الليجا هذا الموسم.

موقف الفريقين في جدول الترتيب

يدخل ريال مدريد اللقاء وهو يحتل المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري برصيد 69 نقطة، متأخرًا بفارق ضئيل عن المتصدر، ما يجعل الفوز في هذه المباراة أمرًا ضروريًا لمواصلة الضغط في سباق الصدارة. في المقابل، يقدم جيرونا موسمًا مميزًا ويحتل المركز الثاني عشر برصيد 37 نقطة، ويسعى لتحقيق نتيجة إيجابية أمام أحد كبار الدوري لتحسين موقعه في الترتيب.

طموحات ريال مدريد بعد التعثر الأخير

يعاني ريال مدريد من ضغط كبير بعد تعثره في الجولة الماضية بالتعادل، وهو ما أفقده نقطتين مهمتين في سباق اللقب. لذلك، لا يمتلك الفريق خيارًا سوى الفوز في مباراة اليوم إذا أراد الاستمرار في المنافسة بقوة على الصدارة وملاحقة المتصدر. ويعتمد الفريق على خبرة لاعبيه وقدرتهم على التعامل مع المباريات الحاسمة.

التشكيل المتوقع لريال مدريد

من المتوقع أن يبدأ المدرب المباراة بتشكيلة متوازنة تجمع بين القوة الدفاعية والقدرة الهجومية.

في حراسة المرمى يتواجد لونين، وأمامه في خط الدفاع كارفاخال وميليتاو ودين هويسن وفيران جارسيا.

وفي خط الوسط يعتمد على فالفيردي وتشواميني،

بينما يقود الخط الهجومي كل من كامافينجا وجود بيلينجهام وفينيسيوس جونيور