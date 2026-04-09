جماهير ريال مدريد تتصالح مع فينيسيوس جونيور قبل مباراة جيرونا في الدوري الإسباني

شهدت الفترة الأخيرة تصالحًا واضحًا بين جماهير ريال مدريد والنجم البرازيلي فينيسيوس جونيور، رغم خسارة الفريق أمام بايرن ميونخ بنتيجة 2-1 على ملعب «سانتياجو برنابيو» في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وكان فينيسيوس قد تعرض في وقت سابق لانتقادات وصافرات استهجان من جماهير ريال مدريد بسبب تراجع مستواه ومساهماته التهديفية خلال الموسم الحالي، إلا أن الأداء الأخير للاعب ساهم في تغيير هذا الانطباع.

ونجح فينيسيوس في حصد جائزة أفضل لاعب في ريال مدريد خلال شهر مارس، بعد تألقه بتسجيل 4 أهداف وصناعة هدف خلال 6 مباريات، وفق تصويت الجماهير.

كما واصل اللاعب تألقه على المستوى القاري، حيث سجل هدفين وصنع هدفًا في مباراتين بدوري أبطال أوروبا، بالإضافة إلى تسجيل هدفين في 4 مباريات بالدوري الإسباني خلال نفس الشهر.

وقال فينيسيوس في تصريحات عقب تتويجه بالجائزة:"أشكر الجماهير على تصويتهم لي، أتمنى تحقيق المزيد من النجاحات، وأنا سعيد جدًا وأسعى لمواصلة التسجيل والتأهل للدور المقبل أمام بايرن ميونخ".

ويعول ريال مدريد على إمكانيات فينيسيوس خلال المرحلة الحاسمة من الموسم، خاصة في مباراة الإياب أمام بايرن ميونخ، إلى جانب مواجهة جيرونا المقبلة في الدوري الإسباني، والتي يسعى خلالها الفريق لمواصلة المنافسة على اللقب.