رئيس التحرير
طه جبريل
مدرب ريال مدريد: نحن بحاجة للفوز أمام جيرونا ولسنا في وضع يسمح بالتدوير

ياسمين تيسير

أكد ألفارو أربيلوا المدير الفني لفريق ريال مدريد أن الفريق لديه اصرار كبير على تحقيق الفوز خاصة وأن الفريق بحاجة للثلاث نقاط.

وأضاف خلال المؤتمر الصحفي لمباراة ريال مدريد وجيرونا بالدوري الإسباني "لدينا  رغبة كبيرة في المنافسة على أرضنا وأمام جماهيرنا ونعلم أننا بحاجة لتحقيق النقاط الثلاث وتقديم مباراة كبيرة بحماس كبير".

ورداً على أحد الأسئلة حول عدم تقديم مبابي نفس المستوى يوميًا، رد أربيلوا: "ليس مبابي فقط، أريد لاعبين يريدون أن يكونوا لاعبي ريال مدريد كل يوم. من المهم أن تكون نفسك، بعيداً عن الموهبة والجودة،  ولا يمكنك أن تلعب كل يوم ربع نهائي دوري أبطال بمستوى تحفيز عالٍ وهنا يأتي دور الانضباط الذاتي".

أضاف: "الأمر يتجاوز الموهبة. نريد منهم أن يشعروا في كل مباراة، حتى ضد جيرونا بضرورة التألق. هذا ما نحتاجه أن يكونوا أنفسهم كل يوم ومستعدين لتقديم أفضل ما لديهم. الأمر ليس سهلاً، لكنه ما نطلبه".

وحول صافرات الاستهجان ضد فينيسيوس في مباراة الريال ضد البايرن، أوضح: "أنتم تعرفون رأيي في فينيسيوس وما يعنيه بالنسبة لي كمدرب وكمشجع لريال مدريد والمستوى الذي يقدمه. بالنسبة لي، من دواعي الحظ أن ألعب كل مباراة في البرنابيو. الصافرات جزء من متطلبات هذه الجماهير وأراها أمراً طبيعياً. قد يشعر البعض بأجواء مشحونة، لكن ما نشعر به نحن هو دعم جماهيرنا. لا يمكننا طلب أكثر من ذلك".

 وأكد مدرب ريال مدريد، على عدم تطبيق سياسة المداورة أمام جيرونا، قائًلا: "غداً أريد الفوز ورغم النتيجة، ما زلت أعتقد أنني أشركت أفضل اللاعبين في مباراة مايوركا. لا أفكر في المداورة وأهم مباراة لدي كمدرب هي مباراة الغد وسأدفع بفريق على قدر هذه المسؤول".

واختتم أربيلوا حديثه، قائًلا: "لسنا في وضع يسمح لنا بالتجارب نحن متحمسون لوصول مباراة ميونخ. منذ صافرة النهاية، نريد أن نُظهر ما نحن قادرون عليه في الأليانز  لكن قبل ذلك، علينا التركيز على مباراة الغد، فمباراة الأربعاء تبدأ من الآن".

