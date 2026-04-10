استئناف رحلات القاهرة – عمان بشكل طبيعي اعتبارا من 17 أبريل
برلماني: الدولة تدعم خطط التحول إلى مصادر طاقة أكثر استدامة لتقليل فاتورة الاستيراد
أسعار الذهب في مصر اليوم الجمعة 10 أبريل 2026.. اعرف عيار 21 وصل كام؟
سعر الدولار اليوم الجمعة 10-4-2026
خلافات على الميراث.. تفاصيل اقتحام شقيقين لمنزل أخيهم المسافر في دمياط
وزير الكهرباء يبحث مع لجنة الطاقة بمجلس الدوما الروسي مستجدات العمل بالضبعة
صفارات الإنذار مازالت تدوي.. ضغوط أمريكية لوقف القصف الإسرائيلي في لبنان
وزيرة التنمية المحلية والبيئة تعلن التشغيل التجريبي لمجزر سوهاج العام
خالد الغندور يثير الجدل عبر فيسبوك
عقلك مش بيفصل؟.. روشتة النجاة من فخ التفكير الزائد وقلة النوم
الغيابات وتاريخ المواجهات.. 8 معلومات عن ذهاب الزمالك وبلوزداد بـ الكونفدرالية
رئيس وزراء بريطانيا يدعو لوقف الحرب الإسرائيلية على لبنان
فينسيوس ومبابي.. تشكيل هجومي متوقع لـ ريال مدريد أمام جيرونا

تنطلق مباراة ريال مدريد أمام جيرونا اليوم في الدوري الإسباني في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، العاشرة بتوقيت السعودية. 

وتذاع مباراة ريال مدريد أمام جيرونا اليوم في الدوري الإسباني عبر قناة beIN SPORTS 1.

ويحتل ريال مدريد المركز الثاني في جدول الدوري الإسباني برصيد 69 نقطة، في حين يتواجد جيرونا في المركز الثاني عشر برصيد 37 نقطة. 

التشكيل المتوقع للريال أمام جيرونا

استقر آربيلوا المدير الفني لفريق ريال مدريد على تشكيل هجومي متوقع أمام جيرونا والذي جاء على النحو التالي: 

حراسة المرمى: لونين. 

خط الدفاع: كارفاخال، ميليتاو، دين هويسن، فيران جارسيا.

خط الوسط: فالفيردي، تشواميني.

خط الوسط الهجومي: كامافينجا، جود بيلينجهام جونيور فينسيوس خط الهجوم: مبابي. 

ويدخل ريال مدريد مباراة اليوم أمام جيرونا بعدما عانى من هزيمتين في الليجا ودوري أبطال أوروبا أمام ريال مايوركا وبايرن ميونخ. 

مواعيد مباريات الجولة الـ 31 من الدوري الإسباني

تنطلق اليوم الجمعة مباريات الجولة الـ 31 من الدوري الإسباني بمواجهة ريال مدريد ضد جيرونا. 

الجمعة 

ريال مدريد ضد جيرونا - 9 مساءً - ملعب  سانتياجو برنابيو

السبت 11 أبريل

ريال سوسييداد ضد ديبورتيفو ألافيس - 2 مساءً - ملعب أنويتا إلتشي ضد فالنسيا - 4:15 مساءً - ملعب مانويل مارتينيز فاليرو برشلونة ضد إسبانيول  - 6:30 مساءً - ملعب سبوتيفاي كامب نو إشبيلية ضد أتلتيكو مدريد  - 9 مساءً - ملعب رامون سانشيز بيزخوان 

الأحد 12 أبريل

أوساسونا ضد ريال بيتيس - 2 مساءً - ملعب إل سادار 

ريال مايوركا ضد رايو فاييكانو - 4:15 مساءً - ملعب إيبيروستار سيلتا فيجو ضد ريال أوفييدو - 6:30 مساءً - ملعب  بالايدوس أتلتيك بيلباو ضد فياريال - 9 مساءً - ملعب سان ماميس 

الإثنين 13 أبريل 

ليفانتي ضد خيتافي - 9 مساءً - ملعب سيوتات دي فالنسيا

الشاب أحمد محمد عبد الهادي

الحلم انتهى مبكرا.. شاب مصري يسافر إلى أوروبا بحثا عن لقمة العيش والقدر يكتب له نهاية مأساوية

كمال خرازي

وفاة وزير الخارجية الإيراني السابق متأثرا بجراحه في هجوم إسرائيلي أمريكي

الكويت

الحرس الوطني الكويتي: أضرار مادية جسيمة في أحد المواقع إثر استهداف مسيرة معادية

امام عاشور

تطورات جديدة في ملف إمام عاشور.. والأهلي يقترب من الحسم

وزير الدفاع الباكستاني

وزير الدفاع الباكستاني: إسرائيل دولة سرطانية.. ومن أنشأها يحترق في جهنم

كأس العالم 2026

فيفا يعلن حكام مونديال 2026 .. مشاركة عربية مميزة وحضور مصري

التصالح

التصالح في مخالفات البناء.. الحكومة تعلن أخبار جديدة

احمد عبد القادر

أمير هشام: لاعب الأهلي أولى صفقات الزمالك الصيفية

حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2026

استعد للتقديم.. حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2026 لهذه الفئة

شم النسيم 2026

4 أيام إجازة .. موعد شم النسيم2026

اسعار العملات اليوم

الدولار بكام؟ .. أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الخميس

إطلالة ساحرة.. نسرين طافش تستعرض جمالها

نسرين طافش
نسرين طافش
نسرين طافش

لوك كاجوال.. بوسي تخطف الأنظار بظهورها الأخير

بوسي
بوسي
بوسي

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة.

د. آية الهنداوي تكتب: اليهود وهيكل سليمان

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: قراءة في التجربة الصينية بأرض الفيروز

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب: حسن معاملة المواطن.. واجهة الدولة الحقيقية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: أعمق الأسئلة لا أسرع الإجابات

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب : نقطة الصفر وخارطة جديدة للمنطقة

