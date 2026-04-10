فينسيوس ومبابي.. تشكيل هجومي متوقع لـ ريال مدريد أمام جيرونا

تنطلق مباراة ريال مدريد أمام جيرونا اليوم في الدوري الإسباني في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، العاشرة بتوقيت السعودية.

وتذاع مباراة ريال مدريد أمام جيرونا اليوم في الدوري الإسباني عبر قناة beIN SPORTS 1.

ويحتل ريال مدريد المركز الثاني في جدول الدوري الإسباني برصيد 69 نقطة، في حين يتواجد جيرونا في المركز الثاني عشر برصيد 37 نقطة.

التشكيل المتوقع للريال أمام جيرونا

استقر آربيلوا المدير الفني لفريق ريال مدريد على تشكيل هجومي متوقع أمام جيرونا والذي جاء على النحو التالي:

حراسة المرمى: لونين.

خط الدفاع: كارفاخال، ميليتاو، دين هويسن، فيران جارسيا.

خط الوسط: فالفيردي، تشواميني.

خط الوسط الهجومي: كامافينجا، جود بيلينجهام جونيور فينسيوس خط الهجوم: مبابي.

ويدخل ريال مدريد مباراة اليوم أمام جيرونا بعدما عانى من هزيمتين في الليجا ودوري أبطال أوروبا أمام ريال مايوركا وبايرن ميونخ.

مواعيد مباريات الجولة الـ 31 من الدوري الإسباني

تنطلق اليوم الجمعة مباريات الجولة الـ 31 من الدوري الإسباني بمواجهة ريال مدريد ضد جيرونا.

الجمعة

ريال مدريد ضد جيرونا - 9 مساءً - ملعب سانتياجو برنابيو

السبت 11 أبريل

ريال سوسييداد ضد ديبورتيفو ألافيس - 2 مساءً - ملعب أنويتا إلتشي ضد فالنسيا - 4:15 مساءً - ملعب مانويل مارتينيز فاليرو برشلونة ضد إسبانيول - 6:30 مساءً - ملعب سبوتيفاي كامب نو إشبيلية ضد أتلتيكو مدريد - 9 مساءً - ملعب رامون سانشيز بيزخوان

الأحد 12 أبريل

أوساسونا ضد ريال بيتيس - 2 مساءً - ملعب إل سادار

ريال مايوركا ضد رايو فاييكانو - 4:15 مساءً - ملعب إيبيروستار سيلتا فيجو ضد ريال أوفييدو - 6:30 مساءً - ملعب بالايدوس أتلتيك بيلباو ضد فياريال - 9 مساءً - ملعب سان ماميس

الإثنين 13 أبريل

ليفانتي ضد خيتافي - 9 مساءً - ملعب سيوتات دي فالنسيا