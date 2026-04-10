مواجهة قوية في الليجا.. ريال مدريد يصطدم بجيرونا

يستعد فريق ريال مدريد لخوض مباراة مهمة مساء اليوم الجمعة ضمن منافسات الجولة الحادية والثلاثين من بطولة الدوري الإسباني، حيث يلتقي مع فريق جيرونا على ملعب سانتياجو برنابيو في لقاء مرتقب.

موقف الفريقين في جدول الترتيب

يدخل ريال مدريد المباراة وهو يحتل المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري برصيد 69 نقطة، ويسعى لتحقيق الفوز لمواصلة الضغط على المتصدر. في المقابل، يتواجد جيرونا في المركز الثاني عشر برصيد 37 نقطة، ويأمل في تحقيق نتيجة إيجابية لتحسين موقعه في جدول الترتيب.

ريال مدريد يسعى لتصحيح المسار

يعاني ريال مدريد من تراجع نسبي في النتائج خلال الفترة الأخيرة، بعدما تلقى هزيمتين متتاليتين، الأولى في الدوري الإسباني أمام ريال مايوركا، والثانية في بطولة دوري أبطال أوروبا أمام بايرن ميونخ. لذلك، تمثل مباراة اليوم فرصة مهمة للفريق الملكي من أجل استعادة توازنه والعودة إلى طريق الانتصارات.

موعد المباراة والقناة الناقلة

تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، والعاشرة مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية. وسيتم نقل اللقاء عبر قناة beIN SPORTS 1، الناقل الحصري لمباريات الدوري الإسباني في المنطقة.