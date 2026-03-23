أربيلوا: الانتصار على أتلتيكو دليل عزيمة ريال مدريد وروح لاعبيه

أعرب ألفارو أربيلوا، المدير الفني لفريق ريال مدريد، عن سعادته الكبيرة بفوز فريقه على أتلتيكو مدريد في ديربي العاصمة، مشيرًا إلى أن الانتصار جاء بعد مواجهة صعبة تطلبت تركيزًا وعزيمة كبيرة من اللاعبين.

وأكد أربيلوا أن المباراة لم تكن سهلة على الإطلاق، مشيرًا إلى قوة أتلتيكو وقدرته على تعقيد الأمور، ولفت إلى أن فريقه كان مطالبًا بإظهار شخصية قوية خاصة بعد تعادل النتيجة 2-2.

وتحدث أربيلوا عن طرد فيديريكو فالفيردي، موضحًا صعوبة الحكم على اللقطة لحظة وقوعها، مع تقديره لشرح الحكم للقرار، مشيرًا إلى أنه قد يراجع رأيه بعد مشاهدة الإعادة، لكنه أوضح أن اللاعب لم يكن ينوي الإيذاء.

وأشاد مدرب ريال مدريد بالمستوى المميز الذي قدمه فينيسيوس جونيور، مؤكدًا أنه لاعب صاحب جرأة وموهبة كبيرة، وأسهم بشكل واضح في قيادة الفريق رغم إهداره بعض الفرص.

وأضاف أن أكثر ما أعجبه في الفريق هو الروح القتالية والعزيمة، معتبرًا أن هذه الصفات هي التي تصنع الفارق في مواجهات مثل ديربي مدريد.

ووصف أربيلوا أول تجربة له في الديربي كمدرب بأنها "مليئة بالإثارة"، معربًا عن سعادته بالفوز بعد السنوات الصعبة أمام أتلتيكو في سانتياجو برنابيو.

وأكد أن مشاركة كيليان مبابي في الشوط الثاني كانت إيجابية، مشيرًا إلى ثقته في حصوله على المزيد من الدقائق مستقبلًا، مؤكدًا أن اختيارات التشكيل دائمًا قائمة على الأفضل فنيًا، مع الإشادة بأداء داني كارفاخال.

كما أثنى أربيلوا على أداء إبراهيم دياز، مشيرًا إلى أهميته في بناء اللعب وتحركاته الخطيرة داخل وخارج منطقة الجزاء، مؤكدًا أنه أدى المطلوب منه بشكل ممتاز.

وفيما يخص جود بيلينجهام، قال أربيلوا إن الفريق يعمل على إيجاد المركز الأنسب له لضمان انسجامه الكامل مع زملائه، مستعرضًا قدراته المتعددة.

واختتم أربيلوا تصريحاته بالتأكيد على أهمية الاستمرار في تحقيق الانتصارات، مشددًا على ثقته الكبيرة في لاعبيه، وموجهًا رسالة غير مباشرة للمنتقدين بأن قوة الفريق وأداؤه في الملعب هو الرد الحقيقي على كل الشكوك.

