ريال مدريد يتعادل 1-1 مع جيرونا في الدوري الإسباني

انتهت مباراة ريال مدريد وجيرونا، بالتعادل الإيجابي 1-1 بين الفريقين، في إطار منافسات الجولة 31 ببطولة الدوري الإسباني.

جاء هدف ريال مدريد عن طريق فيديريكو فالفيردي في الدقيقة 51.

فيما جاء هدف جيرونا عن طريق توماس ليمار في الدقيقة 62.

وجاء تشكيل ريال مدريد كالتالي:

حراسة المرمى: أندريه لونين.

خط الدفاع: فيران جارسيا، راؤول أسينسيو، ميليتاو، كارفاخال.

خط الوسط: جود بيلينجهام، كامافينجا، فالفيردي.

خط الهجوم: فينيسيوس جونيور، كيليان مبابي، إبراهيم دياز.

ويحتل فريق ريال مدريد وصافة جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 70 نقطة، بفارق 6 نقاط عن المتصدر برشلونة.