رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

خدمات

سكن لكل المصريين.. موعد طرح كراسات شروط دخول القطاع الخاص في تنفيذ الوحدات

سكن لكل المصريين
سكن لكل المصريين
خالد يوسف

أعلنت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن إتاحة كراسة شروط مشروع تنفيذ وحدات سكنية بالشراكة مع المطورين العقاريين من القطاع الخاص ضمن المبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين، عبر الموقع الإلكتروني لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

موعد طرح كراسات شروط دخول القطاع الخاص في تنفيذ وحدات سكن لكل المصريين

أكدت وزيرة الاسكان، أن موعد طرح كراسات شروط دخول القطاع الخاص في تنفيذ وحدات «سكن لكل المصريين» يبدأ من غدا الموافق 30 أبريل وحتى 30 مايو 2026.

وأضافت وزيرة الإسكان، أن التعاون بين صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري والمطورين العقاريين من القطاع الخاص يهدف إلى ضمان استدامة توفير السكن الملائم للمواطنين منخفضي الدخل، كما يهدف إلى دعم وتطوير آليات القطاع الخاص في توفير الأنماط السكنية المختلفة بالسوق العقاري.


نظام التمويل العقاري

أوضحت المهندسة راندة المنشاوي، أنه يلتزم المطور ببيع الوحدات السكنية بنظام التمويل العقاري، وفقًا للشروط والضوابط المعتمدة في هذا الشأن، وبعد موافقة جهة منح التمويل العقاري المتعاقد معها الصندوق، وبسعر عائد مخفض يبلغ 8% متناقصة طوال مدة التمويل، ولمدة تصل إلى 20 عامًا كحد أقصى.

وأشارت الوزيرة إلى أن طرح كراسة الشروط لهذا التعاون المهم مع القطاع الخاص يأتي كنتيجة لعدد كبير من الاجتماعات التشاورية والتحضيرية مع كبرى شركات التطوير العقاري العاملة في القطاع العقاري، وبهدف الاستجابة للطلبات المتزايدة من المواطنين منخفضي الدخل للحصول على وحدة سكنية.

أماكن الوحدات السكنية

أوضح الدكتور وليد عباس، نائب وزيرة الإسكان للمجتمعات العمرانية، أن الطرح الجديد بالتعاون مع المطورين العقاريين يهدف إلى بناء نحو 19 ألف وحدة سكنية في ثمان مدن جديدة، وهي مدن (حدائق أكتوبر، والعاشر من رمضان، وأكتوبر الجديدة، وسوهاج الجديدة، والسادات، والعبور الجديدة، وأسيوط الجديدة، وحدائق العاصمة)، بإجمالي مساحة 383.12 فدانًا.

وأضاف أن مدينة حدائق أكتوبر تشهد طرح 4 قطع أراضي، وهي قطع الأراضي أرقام (3، و4، و5، و6) بالمنطقة تقاطع طريق الفيوم ووصلة دهشور الجنوبية، بينما تشهد مدينة العاشر من رمضان طرح قطعتي أرض، إحداهما شمال الحي الرابع عشر، والأخرى بالحديقة المركزية شمال الحي الخامس عشر، بينما تتضمن مدينة أكتوبر الجديدة طرح قطعة أرض واحدة جنوب طريق الواحات.

وتابع نائب وزيرة الإسكان أن مدينة سوهاج الجديدة تشهد طرح قطعة أرض واحدة بالقرب من طريق أسيوط - سوهاج الغربي، وتتضمن مدينة السادات طرح قطعتي أرض في منطقتي النرجس والزهور، بينما تشهد مدينة العبور الجديدة طرح ٤ قطع أراضٍ، حيث تقع القطعة الأولى جنوب الحي الرابع عشر، بينما تقع الثلاث قطع الأخرى بالحي الخامس والعشرين بالقرب من الطريق الدائري الأوسطي، وهي قطع الأراضي أرقام (2، و12، و14).

ولفت إلى أن مدينة أسيوط الجديدة تشهد طرح قطعة أرض بالتوسعات الجنوبية الشرقية، بينما تشهد مدينة حدائق العاصمة طرح قطعتي أرض (8، و9) بحي جاردينيا.

اتاحة كراسة الشروط عبر موقع الهيئة

قالت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، إن كراسة الشروط متاحة عبر الموقع الإلكتروني لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لافتة إلى أن مدة التنفيذ المخصصة لقطعة الأرض، التي سيتم تنفيذ الوحدات السكنية/ الإدارية/ التجارية عليها، والتي تبلغ مساحتها 80٪ من إجمالي قطعة الأرض المخصصة، هي 4 سنوات، تُحتسب من تاريخ أول قرار وزاري، بحد أقصى 6 شهور من التعاقد، بينما تبلغ مدة التنفيذ المخصصة لقطعة أرض الخدمات، والتي تبلغ مساحتها 20٪ من إجمالي قطعة الأرض المخصصة، 5 سنوات.

وتابعت مي عبد الحميد، أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة تلتزم بتسليم المرافق الأساسية (مياه - صرف صحي - ري - كهرباء) على حدود قطعة الأرض بحد أقصى عام من تاريخ استصدار أول قرار وزاري، على أن يتولى المطور العقاري، على نفقته الخاصة، تصميم وتنفيذ شبكات المرافق الداخلية (مياه - صرف صحي - ري - كهرباء - تليفونات - غاز.. .إلى آخره) وتوصيلها بالمباني، وذلك طبقًا للرسومات المعتمدة من الهيئة وجهات التشغيل المعنية، مع ربط الشبكات الداخلية بالشبكة الرئيسية.

وأكدت أن كراسة الشروط تُلزم المطور العقاري بالإعلان عن فتح باب الحجز لوحدات سكنية كاملة التشطيب (للمواطنين منخفضي الدخل - تسليم خلال 36 شهرًا) ضمن المبادرة الرئاسية (سكن لكل المصريين - محور الشراكة مع القطاع الخاص)، وفقًا للشروط المعتمدة، وذلك بعد أخذ موافقة صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري على الإعلان وكراسة الشروط قبل الطرح، مع إجراء عمليات التحقق اللازمة تجاه المستفيد، مثل الاستعلام الميداني، وعدم سبق الاستفادة، أو عدم تملك وحدة سكنية، أو عدم تجاوز حدود الدخل، وغيرها من الشروط المعمول بها في الإعلانات التي يطرحها الصندوق.

وشددت على أن صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري يلتزم بدعم المواطنين المستفيدين بالوحدات السكنية من خلال إتاحة التمويل العقاري المدعوم بنفس الخطوات المتبعة في الوحدات المملوكة للصندوق، وكذلك الدعم النقدي المعلن عنه، والذي يُحتسب وفقًا لمستوى دخل العميل عند التعاقد.

موعد تقديم المظروفين الفني والمالي

أوضحت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أنه يجب تقديم المظروفين الفني والمالي بمقر هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بوزارة الإسكان بالحي الحكومي بالعاصمة الجديدة، وذلك خلال أيام العمل في فترة الطرح المحددة فقط، وبحد أقصى اليوم الأخير من الطرح الساعة 3 عصرًا. 

علمًا بأنه لن يتم قبول طلبات بعد ذلك التوقيت، مع التأكيد على أنه سيتم تحديد موعد لعقد جلسة القرعة العلنية مع إعلام المتقدمين للحضور، ويحق للمتقدم للحجز العدول عن طلبه بحد أقصى يوم عمل واحد بعد انتهاء فترة الطرح، وفي حالة عدم استكمال الإجراءات يُعد ذلك عدولًا عن طلبه.

وحدات سكنية

إتاحة كراسة شروط مشروع “الشراكة مع المطورين العقاريين” "سكن لكل المصريين"..غدًا

لا للخضروات الورقية ولا للبيض؟.. خبير يوضح حقيقة الشائعات الغذائية المنتشرة

لا للخضروات الورقية ولا للبيض؟.. خبير يوضح حقيقة الشائعات الغذائية المنتشرة

وزير الدفاع يشهد المشروع التكتيكى بجنود بدر 2026 بالذخيرة الحية لإحدى وحدات الجيش الثالث الميداني
وزير الدفاع يشهد المشروع التكتيكى بجنود بدر 2026 بالذخيرة الحية لإحدى وحدات الجيش الثالث الميداني
وزير الدفاع يشهد المشروع التكتيكى بجنود بدر 2026 بالذخيرة الحية لإحدى وحدات الجيش الثالث الميداني

هنا الزاهد
هنا الزاهد
هنا الزاهد

قافلة طبية
قافلة طبية
قافلة طبية

وزيرة التضامن تشهد توزيع عدد من الأجهزة التعويضية لطلاب الجامعات من ذوي الإعاقة
وزيرة التضامن تشهد توزيع عدد من الأجهزة التعويضية لطلاب الجامعات من ذوي الإعاقة
وزيرة التضامن تشهد توزيع عدد من الأجهزة التعويضية لطلاب الجامعات من ذوي الإعاقة

