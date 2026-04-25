فتح باب التظلمات على نتيجة سكن لكل المصريين 7.. اعرف الخطوات وآخر موعد

أعلن صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري في مصر فتح باب التظلمات للمواطنين غير المنطبق عليهم شروط الحجز ضمن إعلان المبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين 7، وذلك للمتقدمين ضمن شريحة الأولوية، في خطوة تستهدف منح فرصة جديدة للمواطنين لتصحيح البيانات أو استكمال المستندات المطلوبة.



ويأتي فتح باب التظلمات ضمن جهود الدولة لتعزيز الشفافية في مشروعات الإسكان الاجتماعي، وإتاحة الفرصة أمام المواطنين لمراجعة موقف طلباتهم عبر الوسائل الرقمية الحديثة، بما يضمن وصول الدعم السكني إلى مستحقيه وفق الضوابط المحددة.



رسائل نصية لتوضيح أسباب عدم القبول

بدأ صندوق الإسكان الاجتماعي بالفعل إرسال رسائل نصية قصيرة SMS للمواطنين الذين لم تنطبق عليهم شروط الحجز في مشروع سكن لكل المصريين 7، موضحًا في الرسائل موقف الطلب والأسباب التي أدت إلى رفضه.

وتساعد هذه الرسائل المتقدمين على معرفة أسباب عدم الانطباق بدقة، تمهيدًا لتقديم التظلمات خلال الفترة المحددة، سواء لتعديل البيانات أو تقديم مستندات داعمة لإعادة النظر في الطلب.

وتعد هذه الخطوة جزءًا من منظومة التحول الرقمي التي يعتمدها الصندوق لتسهيل الإجراءات وضمان وصول المعلومات للمواطنين بشكل سريع وشفاف.

موعد تقديم التظلمات في سكن لكل المصريين 7

حدد صندوق الإسكان الاجتماعي الفترة الرسمية لتلقي طلبات التظلم الخاصة بإعلان سكن لكل المصريين 7، حيث تبدأ من 22 أبريل 2026 وتستمر حتى 30 أبريل 2026.

ودعا الصندوق جميع المواطنين الذين تلقوا رسائل بعدم انطباق الشروط إلى سرعة تقديم التظلمات خلال هذه الفترة، حتى يتمكن المختصون من مراجعة الطلبات وإعادة تقييمها قبل إعلان النتائج النهائية.

ويُعد الالتزام بالمدة الزمنية المحددة شرطًا أساسيًا لقبول التظلم، لذلك يجب على المواطنين سرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة قبل انتهاء الموعد المعلن.



خطوات تقديم التظلم إلكترونيًا

أوضح صندوق الإسكان الاجتماعي أن تقديم التظلمات يتم بشكل إلكتروني كامل عبر منصة مصر الرقمية، وذلك من خلال الحساب الشخصي الخاص بالمواطن، وفق الخطوات التالية:

الدخول إلى منصة مصر الرقمية

اختيار تصفح الخدمات

الضغط على الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري

اختيار خدمة متابعة طلب وحدة سكنية

الضغط على بدء الخدمة

مراجعة بيانات الطلب

اختيار تظلم نتيجة فرز

استكمال البيانات المطلوبة وتقديم الطلب

وتتيح هذه الخدمة للمواطن معرفة تفاصيل أسباب عدم الانطباق، ما يساعده على تقديم تظلم مستند إلى بيانات واضحة ودقيقة.

فرصة جديدة للمواطنين لتصحيح البيانات

يمثل فتح باب التظلمات في سكن لكل المصريين 7 فرصة مهمة للمواطنين الذين تم رفض طلباتهم بسبب أخطاء في البيانات أو نقص في المستندات، حيث يمكنهم خلال فترة التظلمات تعديل أو استكمال ما يلزم.

وتعكس هذه الخطوة حرص الدولة على ضمان العدالة والشفافية في تخصيص الوحدات السكنية، خاصة مع الإقبال الكبير الذي تشهده مشروعات الإسكان الاجتماعي.

كما تمنح هذه الآلية المواطنين فرصة ثانية لضمان عدم ضياع حقهم في الحصول على وحدة سكنية مدعومة بسبب خطأ إداري أو نقص قابل للتصحيح.



موعد استرداد مقدم حجز شقق سكن لكل المصريين 7

في السياق ذاته، بدأ صندوق الإسكان الاجتماعي خلال الساعات الماضية إرسال رسائل نصية لحاجزي شقق سكن لكل المصريين 7 التكميلي لإبلاغهم بنتيجة الفرز، سواء للمنطبق عليهم الشروط أو غير المنطبق عليهم.

ومن المنتظر أن يعلن الصندوق خلال الأيام القليلة المقبلة موعد استرداد مقدم حجز شقق سكن لكل المصريين 7 للمواطنين الذين لم تنطبق عليهم الشروط أو لم يتم تخصيص وحدات لهم.

وسيتمكن المواطنون من تقديم طلب إلكتروني لاسترداد المبلغ بعد خصم رسوم التسجيل، على أن يتم تنفيذ الطلب خلال 5 أيام عمل من تاريخ تقديمه.

خطوات استرداد مقدم الحجز إلكترونيًا

يمكن للمواطنين غير المنطبق عليهم الشروط استرداد مقدم الحجز من خلال الخطوات التالية:

زيارة الموقع الإلكتروني لصندوق الإسكان الاجتماعي

تسجيل الدخول إلى الحساب الشخصي

إدخال الرقم القومي وكلمة المرور

اختيار خدمة استرداد مقدم الحجز

الموافقة على الإقرار الإلكتروني

استلام رسالة نصية تحدد موعد ومكان صرف المبلغ من مكتب البريد

في حالة السداد الإلكتروني، يتم رد المبلغ تلقائيًا إلى نفس البطاقة أو الحساب البنكي



وتساعد هذه الخدمة على تسهيل استرداد المبالغ دون الحاجة إلى مراجعة المكاتب، في إطار التوسع في الخدمات الرقمية الحكومية.

دعا صندوق الإسكان الاجتماعي جميع المواطنين إلى متابعة الموقع الرسمي للصندوق ومنصة مصر الرقمية بشكل مستمر لمعرفة أي تحديثات تتعلق بالتظلمات أو استرداد مقدمات الحجز.

وأكد الصندوق أن جميع التعليمات والمواعيد الرسمية الخاصة بمشروع سكن لكل المصريين 7 سيتم إعلانها عبر القنوات الرسمية فقط، محذرًا من الاعتماد على الأخبار غير الموثقة.