قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
قاليباف : الحرب المالية هي الخط الأمامي في مواجهة أمريكا
لبنان .. ارتفاع شهداء الانتهاكات الإسرائيلية لـ 15 شخصا
إعلان وفاة المستشار أحمد أبو الفتوح وتحديد موعد الجنازة
صدمتها سيارة .. مصرع سيدة أثناء عبورها الطريق في الدقهلية
أحمد حسن: النيجيري أكينتولا مرشح لخلافة ديانج في الأهلي
غزة: ارتفاع عدد شهداء الشرطة منذ وقف إطلاق النار إلى 31 شخصاً
منة شلبي تشكر المعزين في وفاة والدها برسالة مؤثرة
مستقر عند 7 آلاف جنيه | سعر أشهر عيار ذهب بالصاغة .. اعرف الباقي بكام
فتح باب التظلمات على نتيجة سكن لكل المصريين 7.. اعرف الخطوات وآخر موعد
سماع الشهود في محاكمة 11متهما بقضية خلية داعش الهرم الثانية.. الأحد
مكون واحد يغيّر طعم الأكل 180 درجة.. سر بسيط يخلي أكلك زي المطاعم
الخارجية الإيرانية : لا توجد أي لقاءات مخططة مع الولايات المتحدة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
فتح باب التظلمات على نتيجة سكن لكل المصريين 7.. اعرف الخطوات وآخر موعد

عبد العزيز جمال

أعلن صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري في مصر فتح باب التظلمات للمواطنين غير المنطبق عليهم شروط الحجز ضمن إعلان المبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين 7، وذلك للمتقدمين ضمن شريحة الأولوية، في خطوة تستهدف منح فرصة جديدة للمواطنين لتصحيح البيانات أو استكمال المستندات المطلوبة.
 

ويأتي فتح باب التظلمات ضمن جهود الدولة لتعزيز الشفافية في مشروعات الإسكان الاجتماعي، وإتاحة الفرصة أمام المواطنين لمراجعة موقف طلباتهم عبر الوسائل الرقمية الحديثة، بما يضمن وصول الدعم السكني إلى مستحقيه وفق الضوابط المحددة.
 

رسائل نصية لتوضيح أسباب عدم القبول

بدأ صندوق الإسكان الاجتماعي بالفعل إرسال رسائل نصية قصيرة SMS للمواطنين الذين لم تنطبق عليهم شروط الحجز في مشروع سكن لكل المصريين 7، موضحًا في الرسائل موقف الطلب والأسباب التي أدت إلى رفضه.

وتساعد هذه الرسائل المتقدمين على معرفة أسباب عدم الانطباق بدقة، تمهيدًا لتقديم التظلمات خلال الفترة المحددة، سواء لتعديل البيانات أو تقديم مستندات داعمة لإعادة النظر في الطلب.

وتعد هذه الخطوة جزءًا من منظومة التحول الرقمي التي يعتمدها الصندوق لتسهيل الإجراءات وضمان وصول المعلومات للمواطنين بشكل سريع وشفاف.

موعد تقديم التظلمات في سكن لكل المصريين 7

حدد صندوق الإسكان الاجتماعي الفترة الرسمية لتلقي طلبات التظلم الخاصة بإعلان سكن لكل المصريين 7، حيث تبدأ من 22 أبريل 2026 وتستمر حتى 30 أبريل 2026.

ودعا الصندوق جميع المواطنين الذين تلقوا رسائل بعدم انطباق الشروط إلى سرعة تقديم التظلمات خلال هذه الفترة، حتى يتمكن المختصون من مراجعة الطلبات وإعادة تقييمها قبل إعلان النتائج النهائية.

ويُعد الالتزام بالمدة الزمنية المحددة شرطًا أساسيًا لقبول التظلم، لذلك يجب على المواطنين سرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة قبل انتهاء الموعد المعلن.
 

موعد طرح سكن لكل المصريين 8

خطوات تقديم التظلم إلكترونيًا

أوضح صندوق الإسكان الاجتماعي أن تقديم التظلمات يتم بشكل إلكتروني كامل عبر منصة مصر الرقمية، وذلك من خلال الحساب الشخصي الخاص بالمواطن، وفق الخطوات التالية:

  • الدخول إلى منصة مصر الرقمية
  • اختيار تصفح الخدمات
  • الضغط على الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري
  • اختيار خدمة متابعة طلب وحدة سكنية
  • الضغط على بدء الخدمة
  • مراجعة بيانات الطلب
  • اختيار تظلم نتيجة فرز
  • استكمال البيانات المطلوبة وتقديم الطلب

وتتيح هذه الخدمة للمواطن معرفة تفاصيل أسباب عدم الانطباق، ما يساعده على تقديم تظلم مستند إلى بيانات واضحة ودقيقة.

فرصة جديدة للمواطنين لتصحيح البيانات

يمثل فتح باب التظلمات في سكن لكل المصريين 7 فرصة مهمة للمواطنين الذين تم رفض طلباتهم بسبب أخطاء في البيانات أو نقص في المستندات، حيث يمكنهم خلال فترة التظلمات تعديل أو استكمال ما يلزم.

وتعكس هذه الخطوة حرص الدولة على ضمان العدالة والشفافية في تخصيص الوحدات السكنية، خاصة مع الإقبال الكبير الذي تشهده مشروعات الإسكان الاجتماعي.

كما تمنح هذه الآلية المواطنين فرصة ثانية لضمان عدم ضياع حقهم في الحصول على وحدة سكنية مدعومة بسبب خطأ إداري أو نقص قابل للتصحيح.
 

موعد استرداد مقدم حجز شقق سكن لكل المصريين 7

في السياق ذاته، بدأ صندوق الإسكان الاجتماعي خلال الساعات الماضية إرسال رسائل نصية لحاجزي شقق سكن لكل المصريين 7 التكميلي لإبلاغهم بنتيجة الفرز، سواء للمنطبق عليهم الشروط أو غير المنطبق عليهم.

ومن المنتظر أن يعلن الصندوق خلال الأيام القليلة المقبلة موعد استرداد مقدم حجز شقق سكن لكل المصريين 7 للمواطنين الذين لم تنطبق عليهم الشروط أو لم يتم تخصيص وحدات لهم.

وسيتمكن المواطنون من تقديم طلب إلكتروني لاسترداد المبلغ بعد خصم رسوم التسجيل، على أن يتم تنفيذ الطلب خلال 5 أيام عمل من تاريخ تقديمه.

خطوات استرداد مقدم الحجز إلكترونيًا

يمكن للمواطنين غير المنطبق عليهم الشروط استرداد مقدم الحجز من خلال الخطوات التالية:

  • زيارة الموقع الإلكتروني لصندوق الإسكان الاجتماعي
  • تسجيل الدخول إلى الحساب الشخصي
  • إدخال الرقم القومي وكلمة المرور
  • اختيار خدمة استرداد مقدم الحجز
  • الموافقة على الإقرار الإلكتروني
  • استلام رسالة نصية تحدد موعد ومكان صرف المبلغ من مكتب البريد
  • في حالة السداد الإلكتروني، يتم رد المبلغ تلقائيًا إلى نفس البطاقة أو الحساب البنكي
     
موعد طرح شقق «سكن لكل المصريين 8».. هل يتم الطرح قبل رمضان أم بعده؟

وتساعد هذه الخدمة على تسهيل استرداد المبالغ دون الحاجة إلى مراجعة المكاتب، في إطار التوسع في الخدمات الرقمية الحكومية.

دعا صندوق الإسكان الاجتماعي جميع المواطنين إلى متابعة الموقع الرسمي للصندوق ومنصة مصر الرقمية بشكل مستمر لمعرفة أي تحديثات تتعلق بالتظلمات أو استرداد مقدمات الحجز.

وأكد الصندوق أن جميع التعليمات والمواعيد الرسمية الخاصة بمشروع سكن لكل المصريين 7 سيتم إعلانها عبر القنوات الرسمية فقط، محذرًا من الاعتماد على الأخبار غير الموثقة.

 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مواعيد غلق المحلات بالتوقيت الصيفي

رسميًا بعد تعديل الساعة.. مواعيد غلق المحلات بالتوقيت الصيفي 2026

إجازة عيد تحرير سيناء

موعد إجازة عيد تحرير سيناء 2026 بعد قرار الحكومة الجديد

سعر الذهب

سعر الذهب يتراجع سريعًا.. وعيار 21 يخسر نحو 700 جنيه من أعلى قيمة

أسعار كروت الشحن وباقات الإنترنت في مصر

أسعار كروت الشحن وباقات الإنترنت الأرضي في مصر

منع دخول طالبات الأزهر بالهاي لايتر

بعد منع دخول الهاي لايتر.. جامعة الأزهر توضح ضوابط تفتيش الطالبات

الخبز المجمد

هل يتحول الخبز المجمد إلى خطر؟ حسم الجدل حول تخزين الخبز في الفريزر وعلاقته بالسرطان

نتنياهو

مكتب نتنياهو يكشف حالته الصحية بعد خضوعه للعلاج الإشعاعي

مرتبات شهر مايو 2026

اعرف هتقبض كام وإمتى؟ موعد صرف مرتبات شهر مايو 2026 بعد قرار زيادة الحد الأدنى للأجور

ترشيحاتنا

اكتساح قائمة التغيير لانتخابات نقابة أطباء الأسنان

بالأرقام والأسماء .. اكتساح قائمة التغيير لانتخابات نقابة أطباء الأسنان

مطران الكنيسة اللاتينيه والراهبات

مطران الكنيسة اللاتينية يحتفل مع راهبات الراعي الصالح بعيد ماري أوفرازي ببورسعيد

جامعة عين شمس

نؤهل اليوم .. لنقود الغد | جامعة عين شمس تطلق مؤتمر الشراكة لتطوير التعليم التجاري

بالصور

مكون واحد يغيّر طعم الأكل 180 درجة.. سر بسيط يخلي أكلك زي المطاعم

مرتبك بيضيع فين؟ .. كيف تتفادي أخطاء مالية بسيطة تجعلك دائمًا مديونًا

برج الحوت حظك اليوم السبت 25 أبريل 2026.. حاول ترتيب عالمك الداخلي

برج الدلو حظك اليوم السبت 25 أبريل 2026.. لا تتسرع في تغيير قراراتك

فيديو

صورة من الفيديو

عليا الطلاق أخطفها | تفاصيل صادمة في مشاجرة السمسرة بالإكراه مع " دكتورة السنان"

أميرة العايدي

اتظلمت أنا وولادي .. أميرة العايدي تكشف أسرار زواجها من وائل نور والصراع بعد رحيله

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: لبنان وإسرائيل.. ضرورات تبيح المفاوضات!

د. علي عبد الحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: عيد تحرير سيناء.. من دلالات التحرير ومعادلات القوة المعاصرة

الدكتور محمد المهدي يكتب

الدكتور محمد المهدي يكتب: حين يتكلم النور.. دولة التلاوة وصوت السماء

وائل الغول

وائل الغول يكتب: من الجولان إلى الباشان.. هل بدأ "الاستيطان المقنع" في سوريا؟

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أمنمسي

المزيد