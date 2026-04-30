طرح جديد لوحدات “سكن لكل المصريين”.. 19 ألف شقة في 8 مدن

تواصل الدولة جهودها لتوفير وحدات سكنية مناسبة لمحدودي الدخل، من خلال إعلان وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عن طرح جديد ضمن المبادرة الرئاسية “سكن لكل المصريين”، وذلك بالشراكة مع مطورين عقاريين من القطاع الخاص، بهدف توسيع نطاق الاستفادة وتلبية احتياجات المواطنين.

مواعيد الحجز وتفاصيل الطرح

أعلنت الوزارة إتاحة كراسة الشروط عبر الموقع الرسمي لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، اعتبارًا من 30 أبريل 2026 وحتى 30 مايو 2026، خلال فترة محددة للتقديم.

ويشمل الطرح نحو 19 ألف وحدة سكنية، تُقام على مساحة إجمالية تصل إلى 383.12 فدانًا، موزعة على عدد من المدن الجديدة، في إطار خطة الدولة للتوسع العمراني.

المدن المشمولة في المشروع

يتضمن الإعلان وحدات سكنية في ثماني مدن جديدة، وهي:

حدائق أكتوبر

العاشر من رمضان

أكتوبر الجديدة

سوهاج الجديدة

السادات

العبور الجديدة

أسيوط الجديدة

حدائق العاصمة

ويعكس هذا التنوع الجغرافي حرص الدولة على إتاحة فرص سكنية في مواقع متعددة تناسب مختلف الفئات.

تمويل ميسر وشروط ميسرة

أكدت الوزارة أن الوحدات تُطرح بنظام التمويل العقاري، مع فائدة مدعومة تبلغ 8% بنظام متناقص، وفترة سداد تصل إلى 20 عامًا، بما يخفف العبء المالي عن المواطنين.

ويشترط للحصول على التمويل موافقة جهة التمويل العقاري، وفقًا للضوابط المعمول بها في مشروعات الإسكان الاجتماعي.

شراكة لتعزيز المعروض السكني

أوضحت وزارة الإسكان أن التعاون مع القطاع الخاص يأتي في إطار دعم استدامة توفير الوحدات السكنية، وتوسيع دور المطورين العقاريين في تقديم منتجات سكنية متنوعة داخل السوق.

كما أشارت إلى أن هذا الطرح جاء بعد مشاورات موسعة مع شركات التطوير العقاري، استجابة للطلب المتزايد على وحدات محدودي الدخل.

توزيع الأراضي في المدن الجديدة

يشمل المشروع عددًا من قطع الأراضي المخصصة للبناء في المدن المختلفة، من أبرزها:

حدائق أكتوبر: 4 قطع أراضٍ بموقع مميز عند تقاطع طريق الفيوم ووصلة دهشور

العاشر من رمضان: قطعتان شمال الحيين الرابع عشر والخامس عشر

أكتوبر الجديدة: قطعة أرض جنوب طريق الواحات

سوهاج الجديدة: قطعة أرض بالقرب من طريق أسيوط – سوهاج

السادات: قطعتان في منطقتي النرجس والزهور

العبور الجديدة: 4 قطع أراضٍ بينها مواقع قريبة من الطريق الدائري الأوسطي

أسيوط الجديدة: قطعة أرض بالتوسعات الجنوبية الشرقية

حدائق العاصمة: قطعتان داخل حي جاردينيا

مدد التنفيذ وتوفير المرافق

حددت الهيئة مدة تنفيذ المشروعات السكنية بـ4 سنوات للوحدات، و5 سنوات للخدمات، مع تخصيص 80% من الأرض للإسكان و20% للخدمات.

وتلتزم الدولة بتوصيل المرافق الأساسية إلى حدود الأراضي خلال عام، فيما يتولى المطور تنفيذ شبكات المرافق الداخلية وربطها بالشبكات الرئيسية.

شروط الاستحقاق والحجز

تشمل شروط الحجز أن تكون الوحدات مخصصة لمحدودي الدخل، مع الالتزام بعدم امتلاك وحدة سكنية مسبقًا أو الاستفادة من مشروعات سابقة، إلى جانب الالتزام بحدود الدخل المحددة.

كما يتم إخضاع المتقدمين لعمليات مراجعة واستعلام للتأكد من استحقاقهم للدعم.

دعم مالي وتسهيلات إضافية

يوفر صندوق الإسكان الاجتماعي دعمًا نقديًا للمستفيدين، يتم تحديده وفقًا لمستوى دخل المواطن، إلى جانب إتاحة التمويل العقاري المدعوم بنفس آليات المبادرات السابقة.

آلية التقديم والتخصيص

يتم تقديم الطلبات بمقر هيئة المجتمعات العمرانية بالعاصمة الإدارية الجديدة من خلال مظروفين (فني ومالي)، خلال أيام العمل الرسمية، وحتى الساعة الثالثة عصرًا في اليوم الأخير.

ومن المقرر إجراء قرعة علنية لتحديد المستفيدين، مع إمكانية سحب الطلب خلال يوم عمل واحد من انتهاء فترة التقديم.