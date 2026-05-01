توريد 13 ألفا و671 طن قمح بصوامع القليوبية

أعلنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة القليوبية، برئاسة الدكتور تامر صلاح مختار وكيل وزارة التموين، استمرار أعمال استلام محصول القمح المحلي لموسم 2026، وسط متابعة ميدانية مكثفة وتيسيرات غير مسبوقة للمزارعين.



في إطار توجيهات الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، والمهندس حسام عبدالفتاح محافظ القليوبية، بمتابعة منظومة التوريد وتقديم الدعم الكامل للمزارعين.

وأوضحت المديرية، في بيان رسمي، أن إجمالي كميات القمح التي تم توريدها حتى نهاية اليوم الجمعة الموافق 1 مايو 2026، بلغ 13 ألفًا و671 طنًا و948 كيلوجرامًا، مع استمرار توافد المزارعين لتوريد المحصول، تم استلامها من خلال 11 موقعًا تخزينيًا معتمدًا، تتنوع ما بين صوامع حديثة وشون مطورة وهناجر ومراكز تجميع، موزعة على مختلف مراكز ومدن المحافظة، بما يضمن سهولة الوصول وتقليل أعباء النقل على الموردين.

تسهيلات للمزارعين

وفي سياق متصل، أشارت المديرية إلى أن إجمالي المساحة المنزرعة بمحصول القمح على مستوى محافظة القليوبية يبلغ نحو 41 ألفًا و25 فدانًا، بينما تستهدف المحافظة توريد ما يقرب من 61 ألفًا و500 طن من القمح المحلي خلال الموسم الحالي، في إطار خطة الدولة لزيادة نسب التوريد وتعزيز الاحتياطي الاستراتيجي من السلع الأساسية.

وأكد وكيل وزارة التموين بالقليوبية أن الدولة وفرت كافة الإمكانيات اللازمة لضمان نجاح موسم التوريد، من خلال تجهيز واستعداد مواقع الاستلام بكفاءة عالية، وتطبيق إجراءات منظمة تضمن جودة الأقماح المستلمة، إلى جانب تيسير الإجراءات أمام المزارعين وتبسيطها بما يشجعهم على التوريد.

وأضاف الدكتور تامر صلاح مختار أن المديرية تلتزم بسرعة صرف مستحقات الموردين، بحيث لا تتجاوز مدة السداد 48 ساعة من تاريخ التوريد، وفقًا للضوابط المنظمة التي أقرتها وزارة التموين والتجارة الداخلية، بما يسهم في تعزيز الثقة بين الدولة والمزارعين ودعم استقرار المنظومة.

وأشار وكيل وزارة التموين بالقليوبية إلى أن المديرية شكلت لجانًا متخصصة للمرور الدوري على مواقع الاستلام، لمتابعة انتظام عمليات التوريد والتأكد من الالتزام بالمعايير المحددة، فضلًا عن التدخل الفوري لحل أي معوقات قد تواجه الموردين، بما يضمن انسيابية عمليات الاستلام والتداول.

وشدد الدكتور تامر صلاح مختار على أن هذه الجهود تأتي في إطار توجه الدولة لدعم الفلاح المصري، باعتباره أحد أهم ركائز تحقيق الأمن الغذائي، والعمل على زيادة معدلات الاكتفاء الذاتي من القمح، خاصة في ظل التحديات العالمية المتعلقة بسلاسل الإمداد.

واختتمت المديرية بيانها بالتأكيد على استمرار تقديم الدعم الكامل للمزارعين طوال فترة موسم التوريد، مع العمل على تحسين منظومة التخزين والتداول، بما يحقق أقصى استفادة من المحصول المحلي، ويسهم في تأمين احتياجات المواطنين من السلع الاستراتيجية.