وزير الاتصالات ومحافظ بني سويف يشهدان مراسم توقيع مذكرتي تفاهم لدعم التنمية المجتمعية الرقمية

شهد اللواء عبد الله عبد العزيز محافظ بني سويف ،والمهندس رأفت هندي وزير الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مراسم توقيع مذكرتي تفاهم بين المحافظة والوزارة.

وذلك في مجال التنمية المجتمعية الرقمية المستدامة باستخدام أدوات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

وقع على المذكرتين مع السيد"بلال حبش"نائب محافظ بني سويف،كل من:المهندسة غادة لبيب نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لشؤون التطوير المؤسسي ، والمهندسة هدى دحروج مستشار الوزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتنمية المجتمعية الرقمية _مدير مشروع التحول الرقمي من أجل التنمية المستدامة، وذلك في حضور قيادات ولفيف من قيادات قطاعات وزارة الاتصالات

وأعرب المحافظ عن دعمه وترحيبه بتوقيع مذكرتي التفاهم الموقعة مع الوزارة في هذا المجال، والذي يتسق مع خطة وتوجهات الدولة نحو التحول الرقمي وتطوير الأداء الحكومي، مشيرا إلى أن الرقمنة والتحول الرقمي لم يعد خيارا لكنه أصبح ضرورة لتحسين مستوى الخدمات وتسهيل حياة المواطنين، لاسيما في ظل تبني الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي لهذا التوجه في إطار بناء الجمهورية الجديدة.

وأشار محافظ بني سويف إلى أهمية التنسيق الكامل بين الجهات ذات الصلة لضمان التنفيذ الفعلي وتحقيق النتائج المُستهدفة ، مثمناً دور وزارة الاتصالات والدعم المستمر الذي تقدمه في مجال التحول الرقمي وبناء القدرات.

من جهته أضاف وزير الاتصالات أن توقيع مذكرات التفاهم يأتي في إطار استراتيجية الوزارة للمشاركة في تنفيذ خطة الدولة لبناء الإنسان المصري واستجابة للتفاعل مع المستجدات الحالية نحو التحول الرقمي ورفع المهارات التكنولوجية على الشباب، وتماشيا مع توجه الدولة نحو المضي في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة بكافة أبعادها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية وبناء المهارات الرقمية للمواطن المصري من خلال مبادرة المواطنة الرقمية التي تهدف بشكل رئيسي على بناء الوعي الرقمي للمواطن المصري في ظل التحول الرقمي ، وأيضاً من خلال المشروعات التنموية باستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بالتعاون مع المؤسسات المختلفة لبناء قدرات ومهارات الشباب المصري في مجالات متنوعة.

وصرح نائب محافظ بني سويف بأبرز تفاصيل مذكرة التفاهم الأولى، في مجال التنمية المجتمعية المستدامة باستخدام أدوات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وعن طريق حزمة من الأهداف الفرعية تشمل :المساهمة في التمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة المصرية باستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وتأهيل وتنمية القدرات والمهارات الرقمية للشباب لتأهيلهم للعمل الديني الحر، إتاحة ونشر ثقافة التعلم الإلكتروني ودعم صناعته،بجانب رفع الوعي بمهارات المواطنة الرقمية وثقافة الاستخدام الآمن للإنترنت، ودعم الأشخاص ذوي الإعاقة من أجل التوظيف والتعريف بخدمات الشبكة القومية لخدمات الأشخاص ذوي الإعاقة.

فيما أوضحت نائب الوزير للتطوير المؤسسي أهم بنود المذكرة الثانية في مجال مشروعات التطوير المؤسسي الرقمي، وتستهدف تقديم الدعم الفني الشامل لإدارات نظم المعلومات والتحول الرقمي (DTU) بديوان عام المحافظة والمديريات التابعة لضمان كفاءة تشغيل الأنظمة الرقمية واستدامة الخدمات وتحقيق التكامل بين مختلف المنصات والتطبيقات،بجانب حصر وتنميط التطبيقات والأنظمة الرقمية المستخدمة بالمحافظة، بهدف توحيدها وتحسين كفاءتها وتعزيز تكاملها ضمن منظومة التحول الرقمي، وتنمية وبناء القدرات الرقمية للعاملين، لدعم الشمول الرقمي والمالي للمواطنين من مختلف الفئات المجتمعية، والمساهمة في تحقيق التمكين الاقتصادي الرقمي لهم ، فضلا عن تعزيز التنافسية والمشاركة الرقمية والتميز الرقمى لمواطني المحافظة، بما يسهم في الوصول لمجتمع رقمى تفاعلى آمن ومنتج ومستدام



