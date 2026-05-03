وكيل تعليم بني سويف يطمئن على طالبات أصبن باشتباه تسمم غذائي



في إطار حرصه على سلامة الطلاب، قام الدكتور محمود الفولي، وكيل وزارة التربية والتعليم ببني سويف، بزيارة إحدى الطالبات بالصف الثاني الإعدادي بمدرسة الأقباط بنات، للاطمئنان على حالتها الصحية، وذلك عقب تعرضها هي واثنتين من زميلاتها لاشتباه تسمم غذائي.



وكانت الطالبات الثلاث قد تم حجزهن بالمستشفى العام بعد إصابتهن بحالة إعياء، إثر تناولهن وجبة “إندومي” يُشتبه في فسادها قبل دخولهن المدرسة. وقد تحسنت حالة اثنتين منهن وغادرتا المستشفى أمس، فيما من المقرر خروج الطالبة الثالثة اليوم بعد استقرار حالتها الصحية.



وفور علمه بالواقعة، حرص وكيل تعليم بني سويف على متابعة الحالة الصحية للطالبات، حيث توجه إلى المستشفى التخصصي للاطمئنان عليهن، مؤكدًا على تقديم كافة أوجه الرعاية الطبية اللازمة لهن حتى تمام الشفاء.



جاءت الزيارة بحضور الدكتور علي محمد، مدير المستشفى التخصصي، الذي أوضح أن الحالات تلقت الرعاية الطبية المناسبة، وأن حالتهن الصحية في تحسن مستمر.



وأكد وكيل تعليم بني سويف على ضرورة تكثيف التوعية بين الطلاب بعدم تناول الأطعمة مجهولة المصدر أو غير الآمنة، حفاظًا على صحتهم وسلامتهم. وتنفيذا لمبادرة " حياتك أمانة فلا تهلكها " تحت رعاية اللواء عبدالله عبد العزيز محافظ بني سويف