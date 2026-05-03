أكثر من 500 خدمة طبية مجانية بقافلة علاجية بقرية الدوالطة في بني سويف

نفذت مديرية الصحة ببني سويف قافلة طبية علاجية وتوعوية بمركز شباب الدوالطة بمركز بني سويف، وذلك بناءً على توجيهات اللواء عبد الله عبد العزيز محافظ بني سويف، وتحت إشراف الدكتور هاني مصطفى جميعة وكيل وزارة الصحة، في إطار دعم المبادرات الصحية وتقديم الخدمات الطبية المجانية للمواطنين.

قام فريق إشراف القوافل الطبية العلاجية تحت إدارة الدكتور ياسر خيري الشرقاوي منسق القوافل، والدكتور محمد خلف عبد الحميد مسؤول الإمداد الطبي، وطه كمال حجاج المسؤول المالي والإداري، وعيد فرج فرج مسؤول معلومات القوافل، والأستاذ أحمد محمد عجمي مسؤول إعداد وتجهيز العيادات، بتنفيذ القافلة يوم أمس السبت، والتي ضمت 3 عيادات في تخصصات الباطنة، الأطفال، والنساء، وذلك ضمن إجراءات وقائية مشددة.

وأسفرت القافلة عن توقيع الكشف الطبي على 157 مريضًا وصرف العلاج لهم بالمجان، كما تضمنت تنفيذ مبادرات صحية شملت “صحة المرأة” والكشف عن الأمراض المزمنة، إلى جانب إجراء استبيانات لعدد 55 مواطنًا.

كما شملت القافلة تنفيذ ندوات للتثقيف الصحي استفاد منها 60 مواطنًا، تناولت موضوعات متعددة منها: فيروس كورونا المستجد، متابعة الحمل، تنظيم الأسرة، سرطان الثدي، سلامة الغذاء، سوء استخدام الأدوية، الرضاعة الطبيعية، والتغيرات الفسيولوجية للمرأة بعد انقطاع الدورة.

وبلغ إجمالي الخدمات الطبية المقدمة خلال القافلة 510 خدمة طبية، في إطار جهود الدولة لتعزيز الرعاية الصحية والوصول بالخدمات الطبية إلى مختلف القرى والمناطق.