محافظات

أخبار بني سويف: السيطرة على حريق بمصنع ببياض العرب.. وضبط 360 مخالفة تموينية.. وماراثون للدراجات على كورنيش النيل

بني سويف : محمد عبدالحليم

نشر موقع “صدى البلد” على مدار الـ 24 ساعة الماضية العديد من الأخبار الخاصة بمحافظة بني سويف كان من أهمها:


السيطرة على حريق بمصنع ببياض العرب دون خسائر في الأرواح.. والمحافظ يتابع
انتقل اللواء عبد الله عبد العزيز محافظ بني سويف، إلى موقع الحريق الذي نشب بمصنع “نايل بيبر” لصناعة الورق بالمنطقة الصناعية ببياض العرب، وذلك في حضور اللواء أسامة جمعة مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، لمتابعة الموقف ميدانيًا والتأكد من سرعة السيطرة على الحريق ومنع امتداده.

وكان قد ورد بلاغ إلى مركز السيطرة والشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بديوان عام المحافظة، يفيد بوجود حريق داخل المصنع، دون خسائر بشرية، وعلى الفور تم الدفع بعدد من سيارات الإطفاء التابعة لقوات الحماية المدنية، إلى جانب سيارات الإسعاف تحسبًا لأي طوارئ.

تموين بني سويف: ضبط 360 مخالفة خلال أسبوع في حملات تفتيشية متفرقة
نفذت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة بني سويف ،عدة حملات تفتيشية،في إطار توجيهات اللواء عبد الله عبد العزيز محافظ بني سويف، بتكثيف الحملات على الأسواق والمخابز ومحطات الوقود، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة تجاه المخالفين، وفي ظل تنسيق دائم بين جميع الجهات المعنية لضمان انضباط الأسواق، ومنع أي تلاعب بالسلع الأساسية أو المدعمة، وحماية حقوق المستهلكين.

وتضمن تقرير جهود مديرية التموين،والذي أعده وكيل الوزارة المهندس محمد عبد الرحمن،الإشارة إلى جهود ونتائج الحملات الميدانية التي نفذتها أجهزة وإدارات المديرية في الفترة من 25 أبريل إلى 1مايو الجاري بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية من مباحث التموين، والطب البيطري، ومفتشي الأغذية بمديرية الصحة، والدمغة والموازين.

الشباب والرياضة ببني سويف تنظم ماراثون للدراجات على كورنيش النيل ضمن مبادرة "لياقة المصريين"
تزامنًا مع احتفالات الدولة بعيد العمال، وتحت شعار "لياقة المصريين"، نظمت مديرية الشباب والرياضة بمحافظة بني سويف فعاليات المشروع القومي للياقة البدنية للنشء والشباب، حيث شهدت الفعاليات انطلاق ماراثون للدراجات الهوائية على كورنيش النيل، في أجواء حماسية تعكس اهتمام الدولة بنشر الثقافة الرياضية وجعلها أسلوب حياة يومي للمواطنين.

ويأتي هذا المشروع كأحد الركائز الأساسية التي تنفذها وزارة الشباب والرياضة ممثلة في الإدارة المركزية للتنمية الرياضية، بالتعاون مع إدارة التنمية الرياضية بالمديرية ومنطقة بني سويف للدراجات، بهدف رفع كفاءة اللياقة البدنية للشباب والفتيات، وإعداد جيل يتمتع بالصحة والسلامة البدنية، بما يتماشى مع رؤية الدولة لبناء الإنسان.

