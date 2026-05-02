السيطرة على حريق بمصنع ببياض العرب دون خسائر في الأرواح.. والمحافظ يتابع

انتقل اللواء عبد الله عبد العزيز محافظ بني سويف، إلى موقع الحريق الذي نشب بمصنع “نايل بيبر” لصناعة الورق بالمنطقة الصناعية ببياض العرب، وذلك في حضور اللواء أسامة جمعة مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، لمتابعة الموقف ميدانيًا والتأكد من سرعة السيطرة على الحريق ومنع امتداده.

وكان قد ورد بلاغ إلى مركز السيطرة والشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بديوان عام المحافظة، يفيد بوجود حريق داخل المصنع، دون خسائر بشرية، وعلى الفور تم الدفع بعدد من سيارات الإطفاء التابعة لقوات الحماية المدنية، إلى جانب سيارات الإسعاف تحسبًا لأي طوارئ.

وتم فصل التيار الكهربائي عن موقع الحريق كإجراء احترازي، مع فرض كردون أمني بمحيط المنطقة، وتكثيف جهود الحماية المدنية للسيطرة على النيران ومنع امتدادها.

ووجّه المحافظ بتوفير كافة أوجه الدعم اللازمة لفرق الإطفاء، مع التأكيد على التنسيق الكامل بين جميع الجهات المعنية، ومتابعة الموقف لحظة بلحظة، كما شدد على سرعة حصر الخسائر واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .