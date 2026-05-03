إلهام أبو الفتح
رياضة

أدهم حاتم ونور يسري يتأهلان لبطولة العالم للريشة الطائرة بنيودلهي

عبدالله هشام

نجح الثنائي أدهم حاتم ونور يسري لاعبا المنتخب الوطني الأول للريشة الطائرة، في حجز مقعديهما ببطولة العالم المقبلة، المقرر إقامتها في العاصمة الهندية نيودلهي، خلال شهر أغسطس المقبل، بعد نتائجهما المميزة على مستوى التصنيف الأفريقي.

جاء تأهل أدهم حاتم بعد تصدره التصنيف الأفريقي، ليؤكد مكانته كأحد أبرز لاعبي القارة في منافسات فردي الرجال، بينما تأهلت نور يسري عقب احتلالها المركز الثاني في التصنيف القاري، لتواصل خطواتها بثبات نحو التواجد بين نخبة لاعبات العالم.

ويأتي هذا الإنجاز تتويجًا لما قدمه اللاعبان خلال بطولة أفريقيا التي أقيمت في بتسوانا خلال الفترة من 9 إلى 15 فبراير 2026، والتي شهدت حضورًا مصريًا قويًا على منصات التتويج.

ونجح المنتخب المصري في حصد 7 ميداليات متنوعة، بواقع ذهبية وفضيتين و4 برونزيات، في واحدة من أبرز المشاركات القارية في تاريخ اللعبة.

وتوج أدهم حاتم بالميدالية الذهبية في منافسات فردي الرجال، بعد أداء مميز طوال البطولة، كما أضاف برونزية زوجي المختلط رفقة ضحى هاني، ليؤكد تنوع قدراته في أكثر من منافسة.

في المقابل، تألقت نور يسري بشكل لافت، حيث حققت فضية زوجي السيدات مع ضحى هاني، إلى جانب برونزية فردي السيدات، كما ساهمت في تتويج منتخب السيدات بالميدالية الفضية في منافسات الفرق.

وضمت قائمة الميداليات أيضًا برونزية زوجي الرجال عن طريق كريم عزت وأحمد البهنساوي، بالإضافة إلى برونزية فرق الرجال، في إنجاز يعكس تطور مستوى اللعبة في مصر على صعيد الرجال والسيدات.

وترأس البعثة المصرية في البطولة المهندس كريم شديد نائب رئيس الاتحاد، تحت قيادة فنية للمدير الفني الماليزي محمد روزالين، ومعاونة منير فايز مدربًا عامًا، والدكتور مروان طارق طبيبًا للفريق.

ويمثل تأهل أدهم حاتم ونور يسري إلى بطولة العالم محطة جديدة في مشوارهما الدولي، وفرصة قوية للاحتكاك بأفضل لاعبي العالم، في إطار خطة إعداد طويلة المدى تهدف إلى تحقيق إنجازات أكبر على الساحة العالمية.

وتتطلع الريشة الطائرة المصرية إلى استثمار هذا التأهل، ومواصلة البناء على النجاحات القارية، من أجل الظهور بشكل مشرف في المحافل الدولية خلال الفترة المقبلة.

