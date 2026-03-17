رئيس جامعة الأقصر تترأس اجتماعي التعليم والطلاب والدراسات العليا لمناقشة تطوير العملية التعليمية

ترأست الدكتورة صابرين جابر عبدالجليل، رئيس الجامعة، اجتماعي مجلس شئون التعليم والطلاب ومجلس شئون الدراسات العليا والبحوث، وذلك بحضور السادة أعضاء المجلسين، لمناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بتطوير العملية التعليمية والبحثية بالجامعة.

وخلال اجتماع مجلس شئون التعليم والطلاب، اعتمد المجلس تقرير الأنشطة الطلابية خلال الفترة من 16 فبراير حتى 15 مارس 2023م، والذي تضمن عرضًا لأبرز الفعاليات والأنشطة التي تم تنفيذها بمختلف كليات الجامعة، في إطار دعم الأنشطة الطلابية وتنمية مهارات الطلاب.

كما وافق المجلس على مقترح اللائحة الدراسية لبرنامج اللغة الألمانية والترجمة التحريرية والشفهية بمرحلة الليسانس، بنظام الساعات المعتمدة، كبرنامج مميز بمصروفات، بما يسهم في إعداد كوادر مؤهلة في مجال الترجمة واللغات الأجنبية، تلبي احتياجات سوق العمل.

وفي السياق ذاته، وجهت رئيس الجامعة بضرورة سرعة الانتهاء من إعداد جداول امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2025/2026، وفقًا للخطة الزمنية المعتمدة من المجلس الأعلى للجامعات، لضمان انتظام العملية التعليمية والاستعداد المبكر للامتحانات.

وعلى صعيد آخر، ناقش مجلس شئون الدراسات العليا والبحوث عددًا من الموضوعات المتعلقة بالدراسات العليا والبحث العلمي، حيث تم اعتماد تشكيل لجان المناقشة والحكم لعدد من رسائل الماجستير والدكتوراه بكليات الجامعة المختلفة، بالإضافة إلى مناقشة مد فترات التسجيل لعدد من الرسائل العلمية للحصول على درجة الماجستير.

وفي ختام الاجتماع، استعرض المجلس الاستعدادات الجارية لعقد مؤتمر شباب الباحثين بجامعة الأقصر والمزمع انعقاده خلال شهر أبريل المقبل، كماناقش المجلس مقترح تنظيم معرض للفنون التشكيلية لشباب الباحثين، إلى جانب عقد ندوة علمية بعنوان " مستقبل الفنون البصرية في ضوء مستجدات الذكاء الاصطناعي"، وذلك ضمن فعاليات المؤتمر، بما يسهم في إبراز الطاقات الإبداعية لشباب الباحثين وتعزيز التكامل بين الفنون والابتكار التكنولوجي في ضوء التطورات المتسارعة في مجال الذكاء الاصطناعي.