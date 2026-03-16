نائب محافظ الأقصر يشارك 500 طفل يتيم إفطارًا جماعيًا بإسنا .. صور

حضر الدكتور هشام أبو زيد نائب محافظ الأقصر، حفل إفطار جماعي لنحو 500 طفل من الأيتام من قرى مركز إسنا، والذي أقيم بإحدى القاعات المطلة على نهر النيل.

نظم الإفطار مجموعة من متطوعي إسنا تحت شعار «خُلقنا لنسعى»، وبمشاركة متطوعي صندوق تحيا مصر، في أجواء إنسانية تهدف إلى إدخال البهجة والسرور على قلوب الأطفال الأيتام ، كما على هامش الإفطار معرض كساء يضم ملابس وأحذية .

وخلال الحفل، أعرب نائب محافظ الأقصر عن سعادته بالمشاركة في هذه الفعالية الإنسانية، مشيدًا بدور المتطوعين وجهودهم في دعم الأطفال الأيتام ورسم البسمة على وجوههم، مؤكدًا أهمية العمل المجتمعي والتكافل بين أفراد المجتمع، خاصة خلال شهر رمضان المبارك.