سعر ومواصفات تويوتا GR 86 موديل 2026 في السوق السعودي| صور

تقدم علامة تويوتا، عملاق تصنيع السيارات اليابانية، مجموعة واسعة من طرازاتها داخل السوق السعودي، حيث تختلف هذه السيارات من حيث الفئات والتصميمات ومستوى التجهيزات، ومن بين أبرز هذه الطرازات هي السيارة تويوتا GR 86 موديل 2026.

أداء ومحرك تويوتا GR 86 موديل 2026

تعتمد تويوتا GR 86 موديل 2026 على محرك بنزين مكون من 4 أسطوانات بسعة 2.4 لتر، قادر على توليد قوة تبلغ 228 حصانًا عند 7,000 دورة في الدقيقة، مع عزم دوران يصل إلى 250 نيوتن متر عند 3,700 دورة في الدقيقة.

ويتصل محرك تويوتا GR 86 موديل 2026 بناقل حركة أوتوماتيكي من 6 سرعات، مع توفر خيار ناقل الحركة اليدوي بنفس عدد السرعات، ويعمل النظام مع دفع خلفي يمنح السيارة طابعها رياضيًا.

أبعاد وتصميم تويوتا GR 86 موديل 2026

تأتي السيارة بنسبة طول بلغت 4,265 مم، بينما يصل عرضها إلى 1,775 مم، وبارتفاع يبلغ 1,310 مم، مع قاعدة عجلات بطول 2,575 مم، ويظهر التصميم الأمامي بشبكة عريضة ومصابيح أمامية تعمل بتقنية LED ذات تصميم حاد، كما ترتكز السيارة على عجلات ألمنيوم قياس 18 بوصة.

تويوتا GR 86 موديل 2026 ووسائل السلامة

تم تجهيز تويوتا GR 86 موديل 2026 بحزمة من أنظمة السلامة وتشمل مثبت سرعة متكيف، ونظام مراقبة المسار مع تنبيه الخروج غير المقصود، إلى جانب نظام مراقبة النقطة العمياء، ونظام التحذير من حركة المرور الخلفية، كما تتوفر حساسات ركن خلفية في الفئة الأوتوماتيكية، إضافة إلى 7 وسائد هوائية.

مقصورة وتجهيزات تويوتا GR 86 موديل 2026

توفر السيارة شاشة مركزية بقياس 8 بوصات تدعم نظام آبل كاربلاي لربط الهاتف الذكي بسهولة، ويعمل النظام الصوتي المكون من 6 سماعات، كما زودت المقاعد الأمامية بخاصية التدفئة، وجاءت بتصميم رياضي ومغطاة بخامات تجمع بين الجلد والكانتارا، ويكتمل المشهد بمقود متعدد الوظائف مكسو بالجلد، ونظام تكييف أوتوماتيكي ثنائي المناطق.

سعر تويوتا GR 86 موديل 2026 في السعودية

تقدم تويوتا GR 86 موديل 2026 في السوق السعودي بسعر يبلغ 144,785 ريال.