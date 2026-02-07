قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
لن اتكلم إلا بالمعلومات.. ماذا قال نشأت الديهي عن التعديل الوزاري
بعد حذف منشور مها نصار.. هند صبري تشارك جمهورها كواليس شارك تانك| القصة الكاملة
ضربة موجعة للأهلي.. ماذا قال سيف زاهر عن إصابة تريزيجيه
صدمة لمنتحلي صفة إعلامي.. الحبس في انتظار المخالفين
البنك المركزي يعلن طرح أذون خزانة بـ 75 مليار جنيه.. غدا
لا تتعرضوا للشمس غدًا.. الأرصاد تصدر تحذيرًا عاجلًا
رائد زراعة الكبد: التبرع بالأنسجة محسوم دينيًا ولا داعي لإثارة الجدل من جديد
هل الشكوى ضد الجار المؤذي جائزة شرعا ؟.. أزهري يجيب
تحميل إمساكية رمضان 2026 في مصر.. مواعيد السحور والإفطار والصلوات بدقة
طاهر بديلا .. الإصابة تجبر تريزيجيه لمغادرة مواجهة الأهلي وشبيبة القبائل
3 أهداف ضائعة.. دفاع كارثي للأهلي أمام شبيبة القبائل.. ملخص الشوط الأول
استخدام نظارات مخصصة .. موعد كسوف الشمس يوم 17 فبراير 2026
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
تكنولوجيا وسيارات

تبدأ من 674 ألف جنيه .. أرخص 5 سيارات زيرو في مصر

أرخص سيارات زيرو في مصر
أرخص سيارات زيرو في مصر
صبري طلبه

يشكل عامل السعر أهمية كبيرة للمقبلين على فرصة شراء سيارة جديدة، وسط التنوع الكبير الذي يشهده السوق المصري، سواء من ناحية الطرازات المختلفة، أو التجهيزات الفنية أو التقنية، إلى جانب تنوع الأسعار أيضًا.

وفي هذا السياق يقدم موقع "صدى البلد" أرخص 5 سيارات زيرو في مصر

رينو تاليانت

رينو تاليانت

تعتمد السيارة رينو تاليانت على محرك ثلاثي الاسطوانات 3 سلندر، سعة 1000 سي سي "تيربو"، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 100 حصانا، و140 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، متصل بناقل سرعات أوتوماتيكي الأداء طراز CVT، وبسعر يتراوح بين 674,900 و 724,900 جنيه.

جاك S2

جاك S2

زودت جاك S2 بمحرك 1500 سي سي، 4 سلندر، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 113 حصانًا، مع ناقل سرعات CVT أوتوماتيكي الاداء، ونظام الجر الأمامي، وسرعة قصوى 175 كم/ساعة، وبهذه القدرات تتسارع السيارة من 0 لـ 100 كم/ساعة خلال 12.8 ثانية، وبسعر 709,900 جنيه.

هيونداي اكسنت RB

هيونداي اكسنت RB

تستمد السيارة هيونداي أكسنت RB قوتها من محرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر، سعة 1600 سي سي، قادر على انتاج قوة إجمالية بلغت 125 حصانا و156 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، وناقل سرعات أوتوماتيك 4 غيار، وتبدأ أسعار السيارة من 729,900 إلى 895,000 جنيه.

شيري تيجو 4 برو

شيري تيجو 4 برو

تعتمد السيارة شيري تيجو 4 برو على محرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر متنفس طبيعي أو "تيربو"، يستطيع أن ينتج قوة إجمالية قدرها 111 حصانا أو145 حصانا، و138 أو 210 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، وناقل سرعات CVT أوتوماتيكي الأداء، مع تقنيات الدفع الأمامي للعجلات، وتقدم بسعر يتراوح بين 875,000 و 980,000 جنيه.

شيفروليه أوبترا

شيفروليه أوبترا

تعتمد السيارة شيفروليه أوبترا على محرك رباعي الاسطوانات سعة 1500 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 98 حصانًا، و140 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، ومقترن بناقل سرعات اوتوماتيكي الاداء CVT، وبسعر يبدأ من 699,900 إلى 724,900 جنيه.

