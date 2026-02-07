تركب MG5 ولا بايك U5 PLUS "بالأسعار".. أيها تختار؟

تعد سيارة MG5 واحدة من أبرز السيارات الصينية التي انطلقت في السوق المصري ضمن عائلة السيدان، ويواصل الصانع الصينية تألقه محليًا بعد طرح النسخة بايك U5 PLUS، والتي تعد من أبرز السيارات ضمن الفئة الاقتصادية.

ويقدم موقع "صدى البلد" في سياق هذا الموضوع أبرز المواصفات وأسعار السيارة إم جي 5 وسيارة بايك U5 PLUS.

إم جي 5

إم جي 5

تعتمد سيارة إم جي 5 على محرك رباعي الأسطوانات بسعة 1.5 لتر يعمل بتقنية السحب الطبيعي، بقوة تبلغ 120 حصانًا، مع عزم دوران يصل إلى 150 نيوتن متر، ويتصل المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي من نوع CVT.

ويمكن للسيارة التسارع من وضع الثبات 0 وصولًا إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة خلال فترة زمنية تستغرق 12.5 ثانية، بينما تصل السرعة القصوى للسيارة إلى 180 كيلومترًا في الساعة.

إم جي 5

وترتكز السيارة على قاعدة عجلات بطول 2680 مم، وبنسبة طول كلي بلغت 4.601 مم، و1.818 مم للعرض الكلي، و1.489 مم للارتفاع، مع خلوص أرضي يبلغ 168 مم.

بايك U5 PLUS

بايك U5 PLUS

تستمد السيارة بايك U5 PLUS قوتها من سواعد محرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر، سعة 1500 سي سي، يتمكن من ضخ قوة قدرها 111 حصانًا، وعزم أقصى للدوران يبلغ 142 نيوتن متر، مع ناقل سرعات أوتوماتيك وبتقنية الجر الأمامي للعجلات.

وتأتي السيارة بايك U5 PLUS بنسبة طول كلي بلغت 4.660 مم، و1.820 مم للعرض الكلي، بينما يصل ارتفاع السيارة إلى 1.480 مم، و155 مم للخلوص الارضي، وترتكز على قاعدة عجلات بنسبة طول قدرها 2670 مم.

بايك U5 PLUS

سعر سيارة إم جي 5 وبايك U5 PLUS

تقدم السيارة إم جي 5 بسعر يتراوح بين 799,990 و 899,990، بينما تتراوح أسعار السيارة بايك U5 PLUS بين 724,900 و 854,900 جنيه.