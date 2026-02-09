قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رياضة

أحمد فتحي: الزمالك بعد ما مضي مع عبدالله السعيد عرض علي 50 مليون جنيه ورفضت

أحمد فتحي
أحمد فتحي
رباب الهواري

 أكد أحمد فتحي، لاعب الأهلي السابق، أنه كان له دور كبير في حماية مصالح ناديه ورفضه محاولات ضم زميله السابق عبدالله السعيد من نادي الزمالك.

وأوضح فتحي خلال الحوار التلفزيوني: “بعد ما مضى عبدالله السعيد للأهلي، الزمالك عرض علي 50 مليون جنيه للتعاقد معى، وأنا رفضت العرض”.

 وأضاف: “ده كان قرار من باب الوفاء للنادي وللاعب، وأكيد مفيش أي حاجة شخصية ضد السعيد، كل اللي عملته كان لصالح النادي”.

تصريحات فتحي سلطت الضوء على الصراعات المالية الكبيرة التي تحدث بين الأندية الكبرى في مصر، خاصة فيما يتعلق بالنجوم الذين يمثلون أندية المنافسين التقليديين. وأشار إلى أن رفضه للعرض كان مبنيًا على رغبة الأهلي في الحفاظ على استقراره الفني والاقتصادي، وعدم السماح لأي ضغوط مالية أن تؤثر على مستقبل الفريق أو اللاعبين.

كما أكد فتحي أن اللاعب نفسه كان راضيًا عن موقفه داخل الأهلي، وهو ما جعل القرار أسهل في اتخاذه. 

وأوضح أن هذه الخطوة كانت جزءًا من مسؤولياته كلاعب قيادي في الفريق، للحفاظ على الانضباط والاستقرار داخل النادي.


 

اللافت أن تصريحات أحمد فتحي تأتي بعد سنوات من انتقال عبدالله السعيد بين الأندية، لتكشف للجمهور جوانب مهمة عن كيفية اتخاذ القرارات الحاسمة داخل الأندية الكبرى، سواء على المستوى المالي أو الرياضي، ودور اللاعبين المخضرمين في حماية مصالح فرقهم.


 

عبدالله السعيد الزمالك الاهلي احمد فتحي اخبار الرياضة

