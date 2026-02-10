تخريج الدفعة الأولى من أكاديمية الأردن للسينما

بحضور الأميرة ريم علي، العضو التنفيذي في مجلس مفوضي الهيئة الملكية الأردنية للأفلام، احتفلت أكاديمية الأردن للسينما بتخريج الفوج الأول من طلبة دبلوم صناعة الأفلام، في محطة مفصلية تُعد إنجازًا مهمًا في مسيرة تطوير التعليم السينمائي في الأردن.



وأُقيم الحفل في مسرح البلد، بحضور الأستاذ الدكتور علاء الدين الحلحولي، رئيس الجامعة الألمانية الأردنية، ومهند البكري، المدير العام للهيئة الملكية الأردنية للأفلام، إلى جانب نخبة من المتخصصين وممثلي القطاع السينمائي.



تأسست أكاديمية الأردن للسينما عام ٢٠٢٤ كمبادرة مشتركة بين الهيئة الملكية للأفلام والجامعة الألمانية الأردنية، بهدف إعداد جيل جديد من صناع الأفلام الأردنيين. حيث صُمم المنهج الدراسي للأكاديمية بعناية فائقة من قبل نخبة من الخبراء الأردنيين والعرب، ويضمّ كادرها التدريسي محترفين من الأردن والمنطقة.



من جهته، أكّد مهند البكري، المدير العام للهيئة الملكية الأردنية للأفلام، أن الأكاديمية تشكّل منصة وطنية لإعداد جيل جديد من صنّاع الأفلام، قادر على التعبير عن قصصه وهويته بلغة سينمائية عالمية.



وخلال فترة الدراسة التي امتدت ١٦ شهرًا، تلقّى ١٢ طالبًا تدريبًا عمليًا مكثفًا في مختلف تخصصات صناعة الأفلام، شملت الإخراج والتصوير وكتابة السيناريو والصوت والمونتاج والإنتاج – من خلال ورش عمل أشرف عليها خبراء محليون وإقليميون بارزون، مما أهّلهم للانضمام إلى المجال الاحترافي بثقة.



في ختام البرنامج النظري والعملي المكثف، الذي هدف إلى تثقيف جيل جديد من صانعي الأفلام في الأردن، ورعاية المواهب، والمساهمة في صناعة السينما المحلية والعالمية، مُنح الطلاب شهادة دبلوم تقني في صناعة الأفلام، معتمدة من الهيئة الأردنية لتنمية المهارات الفنية والمهنية.

