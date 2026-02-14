قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وسط ظروف غامضة.. العثور على جوال بداخله أجنة صغار في المنيا
سويسرا: جولة محادثات بين الولايات المتحدة وإيران في جنيف بوساطة عمانية
باحث: قرارات الكابينت الإسرائيلي تنهي عمليًا مسار حل الدولتين
هل توجد إجازات في رمضان؟.. قائمة العطلات الرسمية 2026 كاملة
ديمقراطي أمريكي: ترامب يتجاهل القانون الدولي ويوفر مظلة سياسية لنتنياهو
إنقاذ 13 مليون جنيه من الغرق في انقلاب سيارة نقل أموال بترعة في البحيرة
30 دقيقة.. تعادل سلبي بين الزمالك وكايزر تشيفز في الكونفدرالية| صور
القانون حسم الأمر.. هل يجوز إخلاء شقق الإيجار القديم قبل 7 سنوات؟
رئيس وزراء المجر يرد على زيلينسكي: أوكرانيا لن تنضم للاتحاد الأوروبي
وزير الخارجية: التعاون والتكامل بشأن نهر النيل يحقق المنفعة المشتركة والمصالح المتبادلة
تأهل الهلال السوداني وصن دوانز الجنوب إفريقي إلى ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا
الإسكان الاجتماعي يضع قواعد حاسمة لحماية حقوق مستحقي الدعم بالقانون
برلماني: تطوير أسطول مصر للطيران يعكس رؤية الدولة لتعزيز مكانة الناقل الوطني

ماجدة بدوى

أشاد المهندس عمرو رشاد، عضو لجنتي النقل والإسكان والإدارة المحلية والقيم بمجلس الشيوخ والقيادي بحزب حماة الوطن، بالتطور الذي تشهده الشركة خلال الفترة الأخيرة وحرصها على تطوير أسطولها.

وقال المهندس رشاد، في تصريح صحفي عقب مشاركته في مراسم استقبال أول طائرة من طراز A350-900، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور سامح الحفني وزير الطيران المدني، إلى جانب قيادات الوزارة والشركة القابضة لمصر للطيران وشركاتها التابعة، إن هذه الخطوة تأتي ضمن صفقة كبرى تشمل 16 طائرة من الطراز ذاته تتسلمها الشركة تباعًا خلال الفترة المقبلة.

وأضاف أن قطاع الطيران المدني من أهم القطاعات الحيوية المرتبطة بشكل مباشر بملفات التنمية الشاملة، خاصة في ظل ما تشهده الدولة من توسع في المشروعات القومية وزيادة في حركة السياحة والتجارة.

وأشار إلى أن التطور الملحوظ الذي تشهده مصر للطيران يعكس نجاح خطط تحديث الأسطول ورفع كفاءة التشغيل، مؤكدًا أن هذه الخطوة الاستراتيجية تعكس توجه الدولة، تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، نحو تعظيم دور الناقل الوطني في دعم الاقتصاد المصري وتعزيز تنافسيته إقليميًا ودوليًا.

وأكد النائب عمرو رشاد أن الدولة ،وضعت رؤية واضحة لإعادة هيكلة وتطوير القطاعات الاستراتيجية، خاصة قطاع النقل، وفي القلب منه قطاع الطيران، باعتباره أحد أدوات القوة الاقتصادية للدولة.

ويأتي تطوير أسطول الشركة ضمن استراتيجية شاملة تهدف إلى تعزيز كفاءة منظومة النقل الجوي ودعم قدرتها على مواكبة المعايير الدولية، حيث يولي الفريق مهندس كامل الوزير اهتمامًا كبيرًا بتحديث البنية التحتية للنقل وتكامل وسائطه المختلفة بما يخدم خطط التنمية المستدامة.

وأوضح أن تحديث أسطول الطائرات سينعكس بشكل مباشر على مستوى الخدمة المقدمة للمسافرين، سواء من حيث الراحة أو عوامل الأمان أو الالتزام بمواعيد الإقلاع والوصول، مشددًا على أن المنافسة في سوق الطيران لم تعد تعتمد فقط على عدد الوجهات، وإنما على جودة التجربة الكاملة التي يحصل عليها الراكب منذ لحظة الحجز وحتى الوصول إلى وجهته النهائية.

وأكد أنه فخَور بتصريحات  مسئولي سلطة الطيران المدني أن إدخال الطائرات الحديثة يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز مستويات السلامة الجوية والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة، بما يدعم ثقة المسافرين ويرسخ مكانة مصر كمركز إقليمي رائد في مجال الطيران.

مجلس المحافظين

مصادر: حركة محافظين "موسعة" الاثنين وتشمل تغيير 17 محافظا وتعيين 19 نائبا.. تفاصيل

أسعار الدواجن

قبل رمضان بأيام.. تحديث جديد فى أسعار الدواجن اليوم السبت 14 فبراير

اسلام بعد خروجه

فوضت أمري ليك يارب.. إسلام ضحية الملابس النسائية في بنها يتحدث عن الواقعة

التوقيت الصيفي

التوقيت الصيفي 2026.. هل سيكون قبل رمضان؟

الفراولة

حقيقة فيديو إلقاء الفراولة في الشوارع.. نقيب الفلاحين يكشف التفاصيل

ارشيفيه

حبس ممرض تعدى على مريضه باحدى مستشفيات الدقهلية

مباراة الأهلى والجيش الملكى

موعد مباراة الأهلى والجيش الملكى بدورى أبطال أفريقيا والقنوات الناقلة

الزمالك

قناة مفتوحة تنقل مباراة الزمالك وكايزر تشيفز اليوم السبت في الكونفدرالية

الدعاء

دار الإفتاء تكشف عن فضل الدعاء بعد الانتهاء من العبادات

عيد الحب

بمناسبة الفالنتين داي.. دار الإفتاء: الحب ليس حرامًا والزواجَ بابه للحلال

ل نوم الصائم طوال نهار رمضان يبطل الصوم؟

هل نوم الصائم طوال نهار رمضان يبطل الصوم؟.. الإفتاء تحسم الجدل

سرطان القولون والمستقيم.. أعراض يجب الانتباه إليها وطرق الوقاية

ما أعراض نقص فيتامين د في الجسم؟.. أحترس منها

ما هي فوائد الزبادي للأطفال ؟ .. ومتى يمكن تقديمه لهم

كسر الصيام بالتمر.. فئات ممنوعة من الإفطار عليه

زلزال

توقعات هوجربيتس في محلها!.. زلــ.زال قوي يضرب هذه الدولة

الفراولة

حقيقة فيديو إلقاء الفراولة في الشوارع.. نقيب الفلاحين يكشف التفاصيل

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الشيخ بن بيه وسؤال السِّلم

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: المهدي المنتظر بين الحقيقة والخيال

مجدي أبو زيد

مجدي أبو زيد يكتب: الجامعات الأهلية.. مراجعة شاملة لضمان الجودة والتطوير

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: الإمام الأريب.. منارة الاعتدال في عالم تتقاذفه أمواج الفتن والجور

