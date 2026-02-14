برلماني: تطوير أسطول مصر للطيران يعكس رؤية الدولة لتعزيز مكانة الناقل الوطني

أشاد المهندس عمرو رشاد، عضو لجنتي النقل والإسكان والإدارة المحلية والقيم بمجلس الشيوخ والقيادي بحزب حماة الوطن، بالتطور الذي تشهده الشركة خلال الفترة الأخيرة وحرصها على تطوير أسطولها.

وقال المهندس رشاد، في تصريح صحفي عقب مشاركته في مراسم استقبال أول طائرة من طراز A350-900، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور سامح الحفني وزير الطيران المدني، إلى جانب قيادات الوزارة والشركة القابضة لمصر للطيران وشركاتها التابعة، إن هذه الخطوة تأتي ضمن صفقة كبرى تشمل 16 طائرة من الطراز ذاته تتسلمها الشركة تباعًا خلال الفترة المقبلة.

وأضاف أن قطاع الطيران المدني من أهم القطاعات الحيوية المرتبطة بشكل مباشر بملفات التنمية الشاملة، خاصة في ظل ما تشهده الدولة من توسع في المشروعات القومية وزيادة في حركة السياحة والتجارة.

وأشار إلى أن التطور الملحوظ الذي تشهده مصر للطيران يعكس نجاح خطط تحديث الأسطول ورفع كفاءة التشغيل، مؤكدًا أن هذه الخطوة الاستراتيجية تعكس توجه الدولة، تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، نحو تعظيم دور الناقل الوطني في دعم الاقتصاد المصري وتعزيز تنافسيته إقليميًا ودوليًا.

وأكد النائب عمرو رشاد أن الدولة ،وضعت رؤية واضحة لإعادة هيكلة وتطوير القطاعات الاستراتيجية، خاصة قطاع النقل، وفي القلب منه قطاع الطيران، باعتباره أحد أدوات القوة الاقتصادية للدولة.

ويأتي تطوير أسطول الشركة ضمن استراتيجية شاملة تهدف إلى تعزيز كفاءة منظومة النقل الجوي ودعم قدرتها على مواكبة المعايير الدولية، حيث يولي الفريق مهندس كامل الوزير اهتمامًا كبيرًا بتحديث البنية التحتية للنقل وتكامل وسائطه المختلفة بما يخدم خطط التنمية المستدامة.

وأوضح أن تحديث أسطول الطائرات سينعكس بشكل مباشر على مستوى الخدمة المقدمة للمسافرين، سواء من حيث الراحة أو عوامل الأمان أو الالتزام بمواعيد الإقلاع والوصول، مشددًا على أن المنافسة في سوق الطيران لم تعد تعتمد فقط على عدد الوجهات، وإنما على جودة التجربة الكاملة التي يحصل عليها الراكب منذ لحظة الحجز وحتى الوصول إلى وجهته النهائية.

وأكد أنه فخَور بتصريحات مسئولي سلطة الطيران المدني أن إدخال الطائرات الحديثة يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز مستويات السلامة الجوية والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة، بما يدعم ثقة المسافرين ويرسخ مكانة مصر كمركز إقليمي رائد في مجال الطيران.