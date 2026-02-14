قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
سويسرا: جولة محادثات بين الولايات المتحدة وإيران في جنيف بوساطة عمانية
باحث: قرارات الكابينت الإسرائيلي تنهي عمليًا مسار حل الدولتين
هل توجد إجازات في رمضان؟.. قائمة العطلات الرسمية 2026 كاملة
ديمقراطي أمريكي: ترامب يتجاهل القانون الدولي ويوفر مظلة سياسية لنتنياهو
إنقاذ 13 مليون جنيه من الغرق في انقلاب سيارة نقل أموال بترعة في البحيرة
30 دقيقة.. تعادل سلبي بين الزمالك وكايزر تشيفز في الكونفدرالية| صور
القانون حسم الأمر.. هل يجوز إخلاء شقق الإيجار القديم قبل 7 سنوات؟
رئيس وزراء المجر يرد على زيلينسكي: أوكرانيا لن تنضم للاتحاد الأوروبي
وزير الخارجية: التعاون والتكامل بشأن نهر النيل يحقق المنفعة المشتركة والمصالح المتبادلة
تأهل الهلال السوداني وصن دوانز الجنوب إفريقي إلى ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا
الإسكان الاجتماعي يضع قواعد حاسمة لحماية حقوق مستحقي الدعم بالقانون
خبير: تدخل سموتريتش وكاتس يعكس توجه إسرائيلي لإخضاع الضفة للسيطرة اليهودية
برلمان

برلماني: توجيهات الرئيس بحزمة الحماية الاجتماعية رسالة طمأنة للشارع المصري

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

أكد النائب أحمد إبراهيم البنا، عضو مجلس النواب، أهمية توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم بشأن حزمة الحماية الاجتماعية خلال اجتماعه مع رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية، مشيرا إلي أن إطلاق حزمة جديدة للحماية الاجتماعية في هذا التوقيت يدل على المتابعة الدقيقة من القيادة السياسية للأوضاع الاقتصادية وحرصها على تخفيف الأعباء عن كاهل الأسر المصرية.

وقال البنا في تصريحات له اليوم، إن توجيه الرئيس ببدء تطبيق الحزمة وصرف الدعم النقدي المباشر قبل حلول شهر رمضان المبارك، يدل علي إدراك عميق لاحتياجات الفئات الأولى بالرعاية في المواسم الدينية والاجتماعية.

واعتبر النائب أن التوجيه بتبكير صرف مرتبات شهر فبراير الجاري ليكون خلال الأسبوع الحالي، هو قرار استثنائي يمنح الموظفين مرونة مالية ضرورية لتلبية احتياجات أسرهم قبل الشهر الفضيل.

وثمن البنا، التركيز على قطاع الصحة، خلال الاجتماع، خاصة فيما يتعلق بإنهاء قوائم الانتظار وتسريع التأمين الصحي الشامل، معتبرًا أن توفير العلاج للحالات الحرجة هو "حق أصيل" تعيد الدولة ترسيخه.

وأشار النائب إلى أهمية توفير المخصصات الإضافية لإنهاء المرحلة الأولى من مبادرة "حياة كريمة"، والتي غيرت وجه الريف المصري ووفرت سبل العيش الكريم لملايين المواطنين.

واختتم البنا تصريحاته، قائلا،: "إن ما شهدناه اليوم من توجيهات رئاسية، سواء في حزمة الحماية الاجتماعية وزيادة دخول العاملين أو التسهيلات الضريبية المقترحة، هو رسالة طمأنة للشارع المصري بأن الدولة المصرية، رغم التحديات العالمية، تضع المواطن المحدود الدخل والمستحق للدعم في قلب أولوياتها وبوصلة قراراتها."

النواب البرلمان مجلس النواب اخبار البرلمان السيسي

سرطان القولون والمستقيم.. أعراض يجب الانتباه إليها وطرق الوقاية

ما أعراض نقص فيتامين د في الجسم؟.. أحترس منها

ما هي فوائد الزبادي للأطفال ؟ .. ومتى يمكن تقديمه لهم

كسر الصيام بالتمر.. فئات ممنوعة من الإفطار عليه

