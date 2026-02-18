أحمد عبدالحليم: الزمالك يعاني من الإجهاد.. وغياب الجمهور أثر على الفريق أمام سيراميكا

أكد أحمد عبد الحليم، نجم الزمالك السابق، أن فريق سيراميكا كليوباترا كان الأفضل خلال مواجهته أمام الزمالك، واستحق التأهل إلى ربع نهائي بطولة كأس مصر.

وقال عبد الحليم، في تصريحاته لبرنامج ستاد المحور، إن الزمالك عانى من الإجهاد وضغط المباريات خلال لقاء سيراميكا، مشيرًا إلى وجود علامات استفهام حول توقيت المباراة في ظل ضغط جدول المباريات على الفريق الأبيض، خاصة أن سيراميكا حصل على فترة راحة أطول قبل المواجهة.

وأوضح أن مستوى الزمالك في المباريات الماضية كان جيدًا، وفرض على الجماهير التماس الأعذار للفريق بعد توديع كأس مصر، لافتًا إلى أن معتمد جمال غيّر طريقة اللعب في الشوط الثاني، ما انعكس على تحسن الأداء نسبيًا، رغم تحفّظه الدفاعي خلال اللقاء.

وأضاف أن معتمد جمال مدرب مجتهد وتحمل مسؤولية قيادة الزمالك في وقت صعب، كما أشاد بظهور المهدي سليمان بشكل جيد خلال المباراة، مؤكدًا أن الإرهاق وغياب الجماهير أثّرا بوضوح على أداء الزمالك.