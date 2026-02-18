فى ذكراه .. زواج وانفصال زكي فطين عبد الوهاب وسعاد حسني

تحل اليوم ذكرى ميلاد الفنان زكى فطين عبد الوهاب الذى قدم عدد من الأعمال الفنية التى تظل علامة فى تاريخ الدراما التلفزيونية والسينمائية وبرغم من نجاحاته إلا أن حياته الشخصية كانت مليئة بالأحداث المثيرة والتى كان منها زواج وانفصاله عن سعاد حسني فى 6 أشهر.

عمل زكي فطين عبد الوهاب، مساعدا للمخرج علي بدرخان في فيلم "أهل القمة"، وهو مازال طالبا بالمعهد عام 1981، وتقابل فيه مع الفنانة سعاد حسني وكانت إحدى بطلاته وأعجب بها ولم يتخيل أنه يتعامل معها عن قرب بل ويقوم بمراجعة الدور معها، وهام بها وبعفويتها وبساطتها حتى أحبها وقرر الاقتراب منها، أما هي فكانت خارجة لتوها من تجربة زواجها من المخرج علي بدرخان، التي استمرت 11 عاما، فقد وجدت في زكي فطين السلوى التي من الممكن ان تنسى معه فشلها في تجربة حب وزواج طويلة، وبالفعل تزوجا، وهو الأمر الذي فجر غضب والدته ليلى مراد، التي كانت تخاف عليه بطريقة جنونية، واعترضت على زواجهما بسبب فارق السن الكبير بينهما، لكن بعد مضي بضعة شهور تم الانفصال وعادت سعاد حسني مرة أخرى إلى حياتها الفنية وانغمست فيها.

انفصال زكى فطين عبد الوهاب وسعاد حسني

بعد انفصالهما بدأ يركز زكي فطين في مشواره الفني، وبدأ المخرجون يتعرفون علي موهبته حتي اسندوا اليه تجسيد ادوار وعمل مع المخرج يوسف شاهين كمساعد مخرج وأسند إليه عددا من الشخصيات، في: (سكوت هنصور ومرسيدس واليوم السادس واسكندرية كمان وكمان)، لينطلق بعد ذلك الي افاق رحبة في عالمي السينما والدراما مثل "واحد صفر وبحب السيما وفي الدراما التليفزيونية كان له قبولا واسعا فوقف امام كبار نجمات الدراما في اهل كايرو ريش نعام وسمارة والمواطن اكس وطرف ثالث وآدم وجميلة وتفاحة وفرح ليلي والعراف، وأخيرا شارك الفنانة يسرا في السباق الرمضاني الماضي في مسلسل "فوق مستوى الشبهات".

زكي فطين عبد الوهاب يروى تفاصيل زواجه

وكشف الفنان زكي فطين عبد الوهاب، خلال استضافته بأحد البرامج أنه تزوج من الفنانة سعاد حسني عندما كان عمره 25 عاما، بينما كان عمرها 41 عاما، مضيفا أن المخرج علي بدرخان، الذي كان متزوجا من الفنانة سعاد حسني قبل ان يتزوجها قائلا: "إنه أحب بدرخان على المستوى الشخصي، وأن بدايته في التدريب السينمائي كانت معه كمساعد مخرج".

وتابع فطين ذهبت إليه بعدما انفصلت عنها لأنني كنت أشعر دائما بانها لا تزال تحبه، وكنت أشعر بالذنب، وأنني كنت حائلا بين قصة حبهما واعتقد أنها أحبته أكثر مني بكثير".