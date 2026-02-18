صدقي صخر طبيب نفسي في مسلسل اتنين غيرنا مع آسر ياسين ودينا الشربيني

انضم الفنان صدقي صخر لمسلسل اتنين غيرنا كضيف شرف، حيث يؤدي شخصية طبيب نفسي، قبل ساعات من بدء عرض المسلسل الرومانسي الاجتماعي من بطولة آسر ياسين ودينا الشربيني.



ويلعب الطب النفسي دورًا كبيرًا في المسلسل الذي يستعرض عددًا من السمات النفسية والاضطرابات المحتملة، والتي قد تحتاج إلى تدخل متخصص، وهو ما يقوم بدوره صدقي صخر.



وسابقًا، كانت الشركة قد أطلقت البوستر الرسمي للمسلسل، بالإضافة إلى الإعلان الرسمي الذي رصد العلاقة المتشابكة والمعقدة التي تنشأ بين دينا الشربيني وآسر ياسين في المسلسل، حيث تبدأ بصدام غير مفهوم ليتحول لاحقًا إلى إعجاب متبادل وقصة حب.

اتنين غيرنا من بطولة آسر ياسين ودينا الشربيني وفدوى عابد ونور إيهاب وهنادي مهنا وناردين فرج وأحمد حسن، وهو من تأليف رنا أبو الريش وإخراج خالد الحلفاوي، وإنتاج شركة ميديا هب - سعدي جوهر.



وتدور أحداث مسلسل اتنين غيرنا في إطار اجتماعي رومانسي حول أستاذ جامعي يعيش من أجل أسرته وعمله فقط، يلتقي صدفة بممثلة مشهورة تعاني صراعات اجتماعية، الأمر الذي يقلب حياتهما بالكامل رأسًا على عقب، ومن المقرر أن يُعرض المسلسل حصريًا على منصة واتش إت وقناة On E.