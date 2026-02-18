قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الرئيس السيسي يشدد على استخدام الدولة لكل الآليات لضبط السوق والأسعار.. وهذه عقوبة رفع سعر السلع
مفتي الجمهورية يبحث مع وفد جامعة العلوم الإسلامية بماليزيا التعاون في تدريب المفتين
11.5 مليون مستفيد.. موعد صرف معاشات مارس 2026
مجلس الوزراء يستعرض جهود الدولة بالتوسع في افتتاح منافذ أهلاً رمضان
مبنتهددش.. الأهلي يرفض الإستجابة لمطالب ريبيرو وشكوي الفيفا
أسعار الذهب والدولار وحالة الطقس اليوم الأربعاء.. فيديو
ارتفاع أسعار اللحوم والدواجن والأسماك مع بداية رمضان
تراجع عن الاتفاق.. تفاصيل شكوي ريبيرو ضد الأهلي فى الفيفا
بعد لقاء نائب رئيس الوزراء.. المسلماني: معاشات ماسبيرو والإصلاح المالي على جدول الأولويات
وكالة الطاقة الذرية: مستعدون لتقديم الدعم لإيران
بعد شائعة إجازة الأربعاء والخميس لطلاب المدارس.. تعرف على عقوبة نشر الأخبار الكاذبة
عواصف عنيفة تضرب اليونان.. إخلاء تجمعات سكنية وانهيارات أرضية
فن وثقافة

بدافع الحب.. مالك يورّط هدى المفتي في قضية سرقة بـ سوا سوا

أحمد مالك
أحمد مالك
أوركيد سامي

يذهب أحمد مالك ( إبراهيم) بعيدًا في محاولته حماية هدى المفتي (أحلام)، إلى درجة تبدو صادمة للوهلة الأولى حيث يُدبّر لها قضية سرقة محل، لتُحبس مؤقتًا، فيؤجل زواجها القسري، ويضمن بقاءها بعيدة عن مصير لا تريده، ضمن أحداث مسلسل سوا سوا.

ولم يكن هدفه الانتقام، بل كان "حبًا" من نوع خاص، فالسجن في نظره هو المكان الوحيد الذي سيضمن فيه ألا تصبح لغيره، وفي نفس الوقت، هو النافذة الوحيدة لتتلقى علاجها على نفقة الدولة كحق قانوني لكل مسجون، ليخلق "هيما" من الزنزانة ملاذًا آمنًا لقلبه وصحة حبيبته.

ويطرح هذا التحول الدرامي تساؤلًا جوهريًا حول "الأشياء التي نفعلها من أجل الحب"، وهل يمكن للغرض النبيل أن يبرر الوسيلة القاسية؟ ما فعله "هيما" يمثل ذروة "المنطق غير المنطقي"؛ حيث تتقاطع الأنانية مع التضحية في نقطة واحدة.

يأتي هذا بالتزامن مع معرفته بشراسة المرض الذي بداخل أحلام، والذي يضعها على حافة الموت.

وفي عالم يضيق فيه الخناق المادي والاجتماعي، يرى المحب أن حرمان حبيبته من حريتها هو السبيل الوحيد لمنحها "الحياة"، في مفارقة تعكس عمق الشخصية التي يقدمها أحمد مالك ببراعة، حيث يمزج بين نظرات الندم وثبات المخطط الذي يرى أبعد من أسوار السجن.

مسلسل سوا سوا يدور حول إبراهيم وأحلام، شابان يحاولان تحقيق أبسط أحلامهم أن يكونا سوياً، لكن الظروف المحيطة بهم تعيق بين ذلك.

المسلسل يشارك في بطولته إلى جانب أحمد مالك وهدى المفتي عدد من الممثلين، منهم أحمد عبد الحميد، نهى عابدين، خالد كمال، حسني شتا ويقدّم معالجة تميل إلى الواقعية، تأليف مهاب طارق، وإخراج عصام عبدالحميد.

سعر الذهب

سعر الذهب اليوم 18-2-2026

الفقيدة

بيان عاجل من نقابة المحامين حول واقعة مصرع محامية وإصابة زوجها بالدقهلية

وقت السحور

خطأ شائع في السحور يُبطل الصيام .. احترس منه

موعد أذان المغرب أول يوم رمضان

أول يوم رمضان.. موعد أذان الفجر والمغرب وتوقيت صلاة التراويح

كرتونة البيض

قبل رمضان| هبوط غير متوقع في أسعار البيض.. وخبراء يكشفون السبب

أردوغان

أردوغان من «أديس أبابا» يُحذّر إسرائيل: الاعتراف بأرض الصومال لن يخدم أحدًا

المفتي ورئيس البحوث الفلكية

حقيقة الخلاف حول استطلاع رمضان.. كواليس ما حدث قبل إعلان أول أيام الصيام بين رئيس البحوث الفلكية والمفتي

صورة أرشيفية

الدولار يقفز عالميًا وسط تصاعد التوترات .. واليورو يُواصل خسائره

هاني شعراوي مديراً لإدارة شئون الطلاب

هاني شعراوي مديرا لإدارة شئون الطلاب بإدارة التكنولوجيا التطبيقية

فطار وسحور في رمضان

غرفة المنشآت السياحية: شهر رمضان موسم استثنائي للقطاع

جانب من الاجتماع

رداد لقيادات الوزارة: مش هنجح إلا بيكم.. و الاتقان والإبداع طريقنا لخدمة المواطن

بعد الإفطار مباشرة.. عصائر طبيعية تعيد لجسمك النشاط وتخلصه من السموم

بدائل أرخص للحوم في رمضان.. أكلات مغذية وتكفي ميزانيتك

صندوق تحيا مصر وبيت الزكاة والصدقات يعلنان دخول 780 طنا من المواد الغذائية لغزة

حملة مكبرة للنظافة ورفع الإشغالات بشارع فاروق بمدينة الزقازيق

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: رمضان.. روح اليقين والصبر

التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

لأول مرة منذ 15 عاماً.. التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: أن تكون بلا دين !!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: صمتٌ لا يحتمل التأجيل

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: ميزان القوى بين ترميم السيادة وتهاوي القيم

