عبادة عظيمة.. حسام موافي: الصيام يحمل فوائد صحية كبيرة لجسم الإنسان
مصر تدين تصريحات السفير الأمريكي في تل أبيب.. الخار جية: لا سيادة لإسرائيل على الأرض الفلسطينية
حسام موافي: عسل النحل لا يعتبر علاج وشفاء لمريض السكر
ضبط وتشميع مركز طبي خاص غير مرخص لعلاج الإدمان بالزقازيق بداخله 21 حالة
خلافات على ركن سيارة تتحول لمشاجرة بسلاح أبيض بقنا
موعد الإفطار اليوم.. مواقيت الصلاة بجميع المحافظات
ترامب: كان لي دور حاسم في وصول أحمد الشرع إلى رئاسة سوريا
الحكومة تؤكد ضرورة تحصيل وضمان انتظام سداد إيجار وحدات بديل العشوائيات
القبض على 3 طلاب تعدوا على معلمة بالسب أمام المدرسة
رسميًا.. سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه في البنوك
بعد أربعة انتصارات متتالية.. السيتي يسعى لمواصلة نتائجه المثالية في مواجهة نيوكاسل الليلة
مصر تشارك في معرضين سياحيين دوليين في المجر وصربيا وتفوز بجائزة دولية
حوادث

تجديد حبس قـ.اتل زوجته بأكثر من 20 طـ.عنة بالمحلة 15 يوما على ذمة التحقيقات

الزوج المتهم
الزوج المتهم
الغربية أحمد علي

قرر قاضي المعارضات بمحكمة أول المحلة بمحافظة الغربية اليوم، السبت، تجديد حبس الزوج المتهم بإنهاء حياة زوجته بأكثر من 20 طعنة بواسطة أداة حادة "سكين مطبخ" 15 يوما على ذمة التحقيقات.

 

تجديد حبس الزوج المتهم 

كان المستشار محمد صلاح، الفقي المحامي العام الأول لنيابات شرق طنطا الكلية بمحافظة الغربية، وجه رئيس نيابة أول المحلة بفتح باب التحقيق العاجل في واقعة مصرع زوجة على يد زوجها بطعنات غادرة بلغت أكثر من 20 طعنة، واتخاذ جميع الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

 

تحرك جهات التحقيق 

كما وجهت النيابة العامة بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات لحين سماع أقوال شهود العيان وتفريغ كاميرات المراقبة بمحيط موقع الحادث.

كان ضباط الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية نجحوا في ضبط المتهم بإنهاء حياة زوجته بواسطة سلاح أبيض "سكين" لخلافات أسرية.

وكانت مأمورية بالتنسيق بين ضباط مديرية أمن الغربية بالتنسيق مع ضباط الأمن العام بمديرية أمن دمياط تحركت وحددت موقع المتهم بعزبة تابعة لمركز ومدينة رأس البر.

وكان المئات من الأسر والعائلات بمحافظة الغربية شيعوا في وقت سابق جثمان السيدة "فاطمة درغام"، ضحية زوجها، في جنازة شعبية عقب أداء صلاة الجنازة بمسجد الشيخ محمد بشارع جلال الدين، في مشهد جنائزي مهيب ومبكٍ وسط مشاركة الجيران وأقارب الضحية، ودفنت بمقابر أسرتها.

وكان المستشار محمد صلاح الفقي، المحامي العام الأول لنيابات شرق طنطا الكلية بمحافظة الغربية، وجه رئيس نيابة أول المحلة بسرعه فتح باب التحقيق العاجل في واقعة وفاة سيدة على يد زوجها الهارب، وسماع أقوال شهود العيان وأفراد أسرتها، واتخاذ جميع الإجراءات القانونية حيال الواقعة.


كما وجهت النيابة العامة بسرعة ضبط الزوج الهارب وتفريغ كاميرات المراقبة بمحيط موقع الحادث، وعرض جثمان الزوجة الضحية على الطب الشرعي.

في السياق ذاته، طالبت أسرة الزوجة الضحية، حال تواجدهم أمام أبواب المشرحة، جميع جهات التحقيق المعنية بسرعة ضبط الجاني وتقديمه للعدالة سعيا للقصاص القانوني لمقتل ابنتهم.

وأفادت الأسرة بأن الزوج المتهم كان كثير الاعتداء عليها بالضرب، ولكنها رفضت الانفصال حفاظا على مستقبل أسرتها.

وكان صراخ صغير لم يتجاوز عمره 9 سنوات، ارتفع بمحيط منطقة البهي سكنية بمدينة المحلة الكبرى في محافظة الغربية، ليكشف  جريمة إنسانية بشعة، وهي مقتل أمه على يد أبيه بواسطة أداة حادة “سكين مطبخ” بنحو 15 طعنة أودت بحياتها في الحال إثر خلافات زوجية.

وخصصت سيارة إسعاف لنقل الضحية إلى مشرحة مستشفى المحلة العام. 

ويكثف ضباط مباحث اول المحلة جهودهم لكشف غموض الواقعة وضبط الزوج المتهم الهارب لتقديمه إلى العدالة.

تفاصيل الواقعة 

وتعود أحداث الواقعة حينما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية إخطارا من مأمور قسم شرطة أول المحلة يفيد بورود بلاغ من شرطة النجدة يفيد بوقوع الحادث المشار إليه.

كما انتقلت القيادات الأمنية وقوات من الشرطة السرية والنظامية إلى مكان الحادث للوقوف على آخر تطوراته.

وشكل فريق بحث جنائي قاده العقيد أبو العزم فتحي، رئيس فرع البحث الجنائى بمركزي سمنود والمحلة، والمقدم عبد المنعم الوكيل، رئيس مباحث أول المحلة، وقوات من الشرطة السرية والنظامية، لضبط الزوج المتهم بإنهاء حياة زوجته "في. ع"، 28 سنة، بسبب خلافات أسرية لهروبه عقب ارتكاب الجريمة.

 

سقوط المتهم 

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن ظروف وملابسات الواقعة، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

اخبار محافظة الغربية ضبط المتهم انهي حياة زوجته أمن الغربية

