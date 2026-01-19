قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الرئيس السيسي: بناء الأوطان يبدأ ببناء الإنسان.. والاستثمار في الوعي نهجنا الأساسي
فرضت حظر التجول | قوات الاحتلال تنتشر في الأحياء الجنوبية لمدينة الخليل
الطفولة المنتهكة | القبض على أب وشقيقه لاتهامهما بالاعتداء على طفل 7 سنوات بالبحيرة ..القصة الكاملة
إحتفالا بعيد الشرطة الـ47.. أغنية جديدة بعنوان "أبطال وأسود"
تحركات برلمانية عاجلة لـ 3 وزراء في الحكومة بسبب الأجور والأسعار وتأخر تكليف الأطباء
موتوسيكل وموبايل .. تفاصيل مثيرة في مقتل 3 صغار بالمنوفية
نتيجة الامتحان الإلكتروني للمتقدمين لشغل وظائف وزارة الخارجية والهجرة | الرابط
فى الذكرى الـ 74.. "العهد" أوبريت جديد عن بطولات رجال الشرطة فى معركة الإسماعيلية
علاقات مشبوهة مع رجل أعمال .. التضامن تكشف قضية دار الأيتام بمصر الجديدة
رسميا.. سعر البنزين والسولار اليوم الاثنين 19 يناير 2026
زراعة الشيوخ تطالب بإعادة تفعيل وثيقة الرئيس حراس النيل
لم اقصد .. أول تعليق من ميدو بعد منعه من الظهور الإعلامي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

نصائح لقيادة السيارة بشكل موفر للوقود؟.. اغتنمها

نصائح لقيادة السيارة بشكل موفر للوقود
نصائح لقيادة السيارة بشكل موفر للوقود
إبراهيم القادري

للحفاظ علي الوقود يجب قيادة السيارة بشكل سلس، مع تجنب التسارع المفاجئ والفرملة القاسية، ويجب الحفاظ على سرعة ثابتة، وتوقع أيضا حركة المرور .

نصائح لقيادة السيارة بشكل موفر للوقود

بالاضافة إلى الحافظ على صيانة سيارتك، وقلل الوزن غير الضروري، واستخدم التكييف عند الضرورة، وأوقف المحرك عند التوقف لفترات طويلة، واستخدم مثبت السرعة على الطرق السريعة.

- نصائح لقيادة السيارة بشكل موفر للوقود :

نصائح لقيادة السيارة بشكل موفر للوقود

قيادة السيارة بشكل سلسل

تجنب التسارع العنيف والفرملة المفاجئة، وخفف السرعة تدريجيًا عند الاقتراب من التقاطعات واستفد من فرملة المحرك من خلال إبعاد قدمك عن البنزين.

القيادة بسرعة ثابتة

حافظ على سرعة ثابتة ومعتدلة، واستخدام مثبت السرعة على الطرق السريعة، لان استخدامه يقلل من استهلاك الوقود، وذلك لان السرعة فوق 80 كم/ساعة تزيد من استهلاك الوقود.

توقع الطريق

نصائح لقيادة السيارة بشكل موفر للوقود

راقب الطريق لتجنب التوقف المفاجئ، لان ذلك يقلل من الحاجة للفرملة والتسارع المتكرر.

إيقاف المحرك

إذا كنت ستتوقف لأكثر من دقيقة فيجب أطفئ المحرك، وذلك لان تشغيل السيارة في وضع الخمول يستهلك وقود أكثر من الازم .

استخدام التكييف بحكمة

التكييف يستهلك وقود أكثر، وبالتالي يجب استخدامه عند السرعات المنخفضة، وافتح النوافذ عند السرعات العالية لتجنب السحب الهوائي.

الصيانة الدورية

نصائح لقيادة السيارة بشكل موفر للوقود

قم بعمل الصيانة الدورية للمحرك، وذلك لان المحرك المضبوط يستهلك وقود أقل، واهتم بفحص الزيت، والفلاتر، والبوجيهات، ونظام التبريد.

ضغط الإطارات

حافظ على ضغط الهواء المناسب في الإطارات لتقليل المقاومة وتحسين كفاءة الوقود.

تخفيف الوزن الزائد

نصائح لقيادة السيارة بشكل موفر للوقود

تخلص من الأغراض غير الضرورية في السيارة، فالوزن الإضافي يزيد من استهلاك الوقود.

الزيت المناسب

استخدم زيت المحرك الموصى به من الشركة المصنعة لتقليل الاحتكاك الداخلي.

تخطيط الرحلات

نصائح لقيادة السيارة بشكل موفر للوقود

خطط لرحلاتك لتجنب الطرق المزدحمة و المناطق غير الضرورية، واستخدم نظام تحديد المواقع GPS لتجنب الضياع والبحث عن طريق.

تجنب الحمل على السقف

نصائح لقيادة السيارة بشكل موفر للوقود

الصناديق أو حوامل الدراجات التي يتم تركيبها علي السقف تزيد من مقاومة الهواء وتستهلك وقود أكثر. 

قيادة السيارة تجنب التسارع الفرملة القاسية التسارع المفاجئ موفر للوقود سرعة ثابتة توقع الطريق

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ميندي

هل اتفقتم مع المغرب على إهدار ضربة الجزاء؟.. حارس السنغال يرد

وزير التربية والتعليم

موعد بداية الترم الثاني 2026 في المدارس .. قرار رسمي

أسعار الدواجن

أسعار البانيه تفاجئ الجميع.. سعر الدواجن والبيض اليوم الإثنين

الذهب

مفاجأة بعيار 21.. أسعار الذهب في مصر اليوم الاثنين

اتحاد الكرة

عناصر جديدة | قرار رسمي من اتحاد الكرة يخص حسام حسن بعد أمم إفريقيا

مشاهد من سرقة متحف اللوفر

نشر فيديو عملية سرقة متحف اللوفر.. السطو استغرق 4 دقائق تحت أنظار الأمن العاجزين

وائل جمعة

رمضان السيد ينتقد وائل جمعة :مينفعش تصدر عنه هذه التصريحات

ماذا أفعل إذا عاهدت الله على شيء ثم خالفت العهد؟

ماذا أفعل إذا عاهدت الله على شيء ثم خالفت العهد؟..الإفتاء توضح

ترشيحاتنا

ناصر منسي

شوبير يكشف عن أزمة قبل رحيل ناصر ماهر

خالد الغندور

خالد الغندور: وتظل مصر متصدرة المشهد الأفريقي بـ 7 ألقاب

ساديو ماني

لقطة أعادت الروح للسنغال.. فايق يعلق على تصرف ماني

بالصور

طريقة عمل اسباجيتي بالجبنة والثوم مع شرائح لحم مشوية

طريقة اسباجيتي بالجبنة والثوم مع شرائح لحم مشوية
طريقة اسباجيتي بالجبنة والثوم مع شرائح لحم مشوية
طريقة اسباجيتي بالجبنة والثوم مع شرائح لحم مشوية

بتكلفة 20 مليون جنيه..تركيب بلاط الإنترلوك وإنشاء مجمع مواقف بمركز الحسينية

انتر لوك
انتر لوك
انتر لوك

مى عز الدين تحتفل بعيد ميلادها رفقة زوجها

احمرXاحمر..مى عز الدين تحتفل بعيد ميلادها رفقة زوجها
احمرXاحمر..مى عز الدين تحتفل بعيد ميلادها رفقة زوجها
احمرXاحمر..مى عز الدين تحتفل بعيد ميلادها رفقة زوجها

الفلفل الحار.. لعلاج تساقط الشعر و تقوية بصيلاته

الفلفل الحار..لعلاج تساقط الشعر و تقوية بصيلاته
الفلفل الحار..لعلاج تساقط الشعر و تقوية بصيلاته
الفلفل الحار..لعلاج تساقط الشعر و تقوية بصيلاته

فيديو

واقعة مدرسة البحيرة

حرق قلب أمه عليه.. طالب يصيب زميله بالفصل بأداة حــ.ـادة في وجهه

الإعلامي عمروأديب

عمرو أديب: أمي كانت بتشوفني فاشل وكان نفسي تشوفني وأنا بستلم جائزة

عمرو أديب ولميس الحديدي

كل اللي ليك شغلي بالبرنامج.. عمرو أديب يعلق على انفصاله عن لميس الحديدي| فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: قناوي في باب الحديد تشريح لقطة… لقلب يتعثر في الزحام

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: البوح

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: حرب الهوية (4) حين تتحول الوقائع إلى سلاح ناعم

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق: في سوق الحكايات والروايات

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة الإسلامية بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: الباقيات الصالحات!

المزيد