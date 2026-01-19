تبدأ من مليون جنيه .. سيارات سيدان 2026 في مصر

يضم سوق السيارات المصري الكثير من إصدارات السيارات الجديدة موديل 2026، من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات مزودة بتكنولوجيا حديثة، تتماشى مع مستقبل صناعة السيارات.

وتوافرت تلك الطرازات بعد تراجع الأسعار واستقرار سوق السيارات المصرية، ومن بينها: رينو ميجان، وكيا كي 4 ، وسكودا سوبيرب ، ومازدا 3 ، ومرسيدس CLA 200 .

مرسيدس CLA 200 موديل 2026

تستمد سيارة مرسيدس CLA 200 موديل 2026 قوتها من محرك سعة 1300 سي سي تيربو، وتنتج قوة 163 حصان، وتصل سرعتها القصوي إلي 229 ألف/كم، وبها خزان وقود سعة 43 لتر، وعزم دوران 270 نيوتن/متر، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

تبع سيارة مرسيدس CLA 200 موديل 2026 في سوق السيارات المصري بفئة واحدة سعرها 2 مليون و 930 ألف جنيه .

مازدا 3 موديل 2026

تحصل سيارة مازدا 3 موديل 2026 علي قوتها من محرك سعة 1500 سي سي، وتنتج قوة 110 حصان، وتصل سرعتها القصوي إلي 200 كم/ساعة، وبها خزان وقود سعة 51 لتر، وعزم دوران 146 نيوتن/متر، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

الفئة الأولي من سيارة مازدا 3 موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 490 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة مازدا 3 موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 500ألف جنيه .

سكودا سوبيرب موديل 2026

قوة سيارة سكودا سوبيرب موديل 2026 تصل إلي 190 حصان، وبها محرك سعة 2000 سي سي تيربو، وتصل سرعتها القصوي إلي 244 كم/ساعة، وبها خزان وقود سعة 66 لتر، وعزم دوران 320 نيوتن/متر، ومقترن بها علبة تروس أوتوماتيك .

الفئة الأولي من سيارة سكودا سوبيرب موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 2 مليون و 500 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة سكودا سوبيرب موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 2 مليون و 900 ألف جنيه .

كيا كي 4 موديل 2026

عزم دوران سيارة كيا كي 4 موديل 2026 يصل إلي 264 نيوتن/متر، وبها محرك سعة 1600 سي سي تيربو، وبها قوة 190 حصان، وبها خزان وقود سعة 47 لتر، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

الفئة الأولي من سيارة كيا كي 4 موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 399 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة كيا كي 4 موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 599 ألف جنيه .

الفئة الثالثة من سيارة كيا كي 4 موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 749 ألف جنيه .

رينو ميجان موديل 2026

سعة خزان وقود سيارة رينو ميجان موديل 2026 يصل إلي 50 لتر، وبها محرك سعة 1300 سي سي تيربو، وبها قوة 150 حصان، وبها عزم دوران 240 نيوتن/متر، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

الفئة الأولي من سيارة رينو ميجان موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 90 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة رينو ميجان موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 190 ألف جنيه .

الفئة الثالثة من سيارة رينو ميجان موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 290 ألف جنيه .