قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
31 رحلة أسبوعية .. مصر للطيران تعلن زيادة تشغيلها إلى مانشستر من يوليو 2026
مرتفع جوي | إعلان مفاجئ من الأرصاد
رئيس شعبة الذهب يكشف سبب قفزة الأونصة 1.6%
3 أيام شديدة البرودة.. بدء نوة الغطاس2026 اليوم
الرئيس بوتين يتلقى دعوة للانضمام إلى مجلس السلام في غزة
مشاهد قبيحة.. رئيس الفيفا يعلق على أحداث نهائي أمم أفريقيا 2025
بالأرقام| طفرة في خدمات التحسين الوراثي والرعاية البيطرية خلال ديسمبر
الهباش: لولا مصر لتمكن الاحتلال من تهجير الفلسطينيين
صبحي يهبط في الغردقة بـ«طائرة الجودو الأولمبي».. و365 مقاتلاً من 16 دولة يستعدون للمعركة
مجلس الشيوخ يوافق على حالات الإعفاء من الضريبة العقارية
الغردقة تعلن «الحرب البيطرية» على الكلاب الضالة.. 15 كلبًا في أولى حملات المدينة
تطور مهم في حفر الآبار الجوفية وإنشاء سدود حصاد مياه الأمطار بالطاقة الشمسية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

تبدأ من مليون جنيه .. سيارات سيدان 2026 في مصر

سيارات سيدان 2026 في مصر
سيارات سيدان 2026 في مصر
إبراهيم القادري

يضم سوق السيارات المصري الكثير من إصدارات السيارات الجديدة موديل 2026، من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات مزودة بتكنولوجيا حديثة، تتماشى مع مستقبل صناعة السيارات.

وتوافرت تلك الطرازات بعد تراجع الأسعار واستقرار سوق السيارات المصرية، ومن بينها: رينو ميجان، وكيا كي 4 ، وسكودا سوبيرب ، ومازدا 3 ، ومرسيدس CLA 200 .

مرسيدس CLA 200 موديل 2026

تستمد سيارة مرسيدس CLA 200 موديل 2026 قوتها من محرك سعة 1300 سي سي تيربو، وتنتج قوة 163 حصان، وتصل سرعتها القصوي إلي 229 ألف/كم، وبها خزان وقود سعة 43 لتر، وعزم دوران 270 نيوتن/متر، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

مرسيدس CLA 200 موديل 2026

تبع سيارة مرسيدس CLA 200 موديل 2026 في سوق السيارات المصري بفئة واحدة سعرها 2 مليون و 930 ألف جنيه .

مازدا 3 موديل 2026

تحصل سيارة مازدا 3 موديل 2026 علي قوتها من محرك سعة 1500 سي سي، وتنتج قوة 110 حصان، وتصل سرعتها القصوي إلي 200 كم/ساعة، وبها خزان وقود سعة 51 لتر، وعزم دوران 146 نيوتن/متر، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

مازدا 3 موديل 2026

الفئة الأولي من سيارة مازدا 3 موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 490 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة مازدا 3 موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 500ألف جنيه .

سكودا سوبيرب موديل 2026

قوة سيارة سكودا سوبيرب موديل 2026 تصل إلي 190 حصان، وبها محرك سعة 2000 سي سي تيربو، وتصل سرعتها القصوي إلي 244 كم/ساعة، وبها خزان وقود سعة 66 لتر، وعزم دوران 320 نيوتن/متر، ومقترن بها علبة تروس أوتوماتيك .

سكودا سوبيرب موديل 2026

الفئة الأولي من سيارة سكودا سوبيرب موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 2 مليون و 500 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة سكودا سوبيرب موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 2 مليون و 900 ألف جنيه .

كيا كي 4 موديل 2026

عزم دوران سيارة كيا كي 4 موديل 2026 يصل إلي 264 نيوتن/متر، وبها محرك سعة 1600 سي سي تيربو، وبها قوة 190 حصان، وبها خزان وقود سعة 47 لتر، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

كيا كي 4 موديل 2026

الفئة الأولي من سيارة كيا كي 4 موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 399 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة كيا كي 4 موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 599 ألف جنيه .

الفئة الثالثة من سيارة كيا كي 4 موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 749 ألف جنيه .

رينو ميجان موديل 2026

سعة خزان وقود سيارة رينو ميجان موديل 2026 يصل إلي 50 لتر، وبها محرك سعة 1300 سي سي تيربو، وبها قوة 150 حصان، وبها عزم دوران 240 نيوتن/متر، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

رينو ميجان موديل 2026

الفئة الأولي من سيارة رينو ميجان موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 90 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة رينو ميجان موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 190 ألف جنيه .

الفئة الثالثة من سيارة رينو ميجان موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 290 ألف جنيه .

سوق السيارات المصري السيارات الجديدة موديل 2026 مستقبل صناعة السيارات سكودا سوبيرب رينو ميجان كيا كي 4 موديل 2026

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الدواجن

أسعار البانيه تفاجئ الجميع.. سعر الدواجن والبيض اليوم الإثنين

ميندي

هل اتفقتم مع المغرب على إهدار ضربة الجزاء؟.. حارس السنغال يرد

منتخب السنغال

تعدي بالألفاظ وانسحاب المدرب.. خناقة في المؤتمر الصحفي بعد نهائي أمم أفريقيا

أحمد موسي

أحمد موسي يهاجم وليد الركراكي: مدرب فاشل وأضاع البطولة على المغرب

الذهب

مفاجأة بعيار 21.. أسعار الذهب في مصر اليوم الاثنين

منتخب المغرب

خبير تحكيمي: ركلة جزاء المغرب صحيحة.. والتحكيم كان الأسوأ في أمم إفريقيا

وزير التربية والتعليم

موعد بداية الترم الثاني 2026 في المدارس .. قرار رسمي

ساديو ماني

بماذا تنصحنا؟.. حوار ساخن أثناء توقف المباراة يين ماني وكلود لو روى

ترشيحاتنا

مجلس الشيوخ

الشيوخ يوافق على رفع الضريبة العقارية إذا حالت الظروف الطارئة دون الانتفاع بالعقار المبني

المستشار عصام الدين فريد، رئيس مجلس الشيوخ

الشيوخ يناقش اليوم تعديلات قانون الضريبة على العقارات المبنية

مجلس الشيوخ

انطلاق الجلسة العامة لمجلس الشيوخ

بالصور

مايان السيد تخطف الأنظار بالقطيفة الأزرق من joy awards

مايان السيد تخطف الانظار بالقطيفة الازرق من joy awards
مايان السيد تخطف الانظار بالقطيفة الازرق من joy awards
مايان السيد تخطف الانظار بالقطيفة الازرق من joy awards

سعره يقترب من 805 آلاف جنيه.. شاهد فستان يسرا الذهبي في Joy Award

يسرا
يسرا
يسرا

فى عيد ميلادها.. 10 صور تبرز جمال وأنوثة مي عز الدين

فى عيد ميلادها الـ 46.. 10 صور تبرز جمال و انوثة مى عز الدين
فى عيد ميلادها الـ 46.. 10 صور تبرز جمال و انوثة مى عز الدين
فى عيد ميلادها الـ 46.. 10 صور تبرز جمال و انوثة مى عز الدين

مى عمر تثير التساؤلات حول خصرها المنحوت على السوشيال ميديا

مى عمر
مى عمر
مى عمر

فيديو

واقعة مدرسة البحيرة

حرق قلب أمه عليه.. طالب يصيب زميله بالفصل بأداة حــ.ـادة في وجهه

الإعلامي عمروأديب

عمرو أديب: أمي كانت بتشوفني فاشل وكان نفسي تشوفني وأنا بستلم جائزة

عمرو أديب ولميس الحديدي

كل اللي ليك شغلي بالبرنامج.. عمرو أديب يعلق على انفصاله عن لميس الحديدي| فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: قناوي في باب الحديد تشريح لقطة… لقلب يتعثر في الزحام

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: البوح

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: حرب الهوية (4) حين تتحول الوقائع إلى سلاح ناعم

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق: في سوق الحكايات والروايات

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة الإسلامية بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: الباقيات الصالحات!

المزيد