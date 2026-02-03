قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

تدشين 5 عيادات جديدة للأمراض المزمنة بالمنوفية

مروة فاضل

 أعلنت مديرية الشئون الصحية بمحافظة المنوفية عن تدشين خمس عيادات إضافية لعلاج مرضى السكري وارتفاع ضغط الدم على نفقة الدولة، وذلك ضمن المرحلة الثانية بمنشآت الرعاية الأساسية،اعتبارًا من  يوم الأحد الموافق 1 فبراير 2026.

وتشمل منشآت المرحلة الثانية:

الدبايبة – بركة السبع

شما وجريس – أشمون

شنوان – شبين الكوم

كفر فيشا – منوف

حيث يتم تقديم خدمات الكشف الطبي والفحص والتسجيل على منظومة العلاج على نفقة الدولة، والتقييم من خلال اللجنة الطبية الثلاثية، والتي تقوم بدورها باستصدار قرارات العلاج للحالات المستحقة، مع صرف العلاج اللازم والمتابعة الدورية المنتظمة.

وقد تم تجهيز العيادات الجديدة وتدريب الفرق الطبية والإدارية بها تدريبًا معتمدًا من الوزارة، وذلك بالتنسيق والمتابعة من إدارة الرعاية الأساسية بقيادة الدكتورة إيمان حسن زهران – مدير الإدارة، وبمشاركة الدكتورة بسنت أدهم – منسق نفقة الدولة بالرعاية الأساسية.

كما تم عقد عدد من ورش العمل بمقر المديرية للعاملين بتلك العيادات، شملت الصيادلة، والفرق المالية والإدارية، ومدخلي البيانات والمشرفين، وذلك بالتنسيق بين إدارة الرعاية الأساسية وإدارة علاج المواطنين على نفقة الدولة بقيادة الدكتورة فاطمة خلف – مدير الإدارة، وبالاشتراك مع الإدارة العامة للصيدلة بقيادة الدكتور أحمد زكريا.

وفي السياق ذاته، جرى التنسيق مع إدارة الطب العلاجي بقيادة الدكتور محمد سلامة – مدير الإدارة، لتوفير أخصائي باطنة بكل عيادة ضمن تشكيل اللجنة الطبية الثلاثية، بما يضمن دقة التقييم وجودة الخدمة الطبية المقدمة.

الجدير بالذكر أنه تم لأول مرة تفعيل منظومة العلاج على نفقة الدولة بمنشآت الرعاية الأساسية خلال المرحلة الأولى في 1 فبراير 2025، وذلك بخمس منشآت، حيث تم استصدار 1075 قرار علاج وصرف العلاج اللازم للمستحقين، من إجمالي 3500 حالة تم مناظرتهم بتلك المنشآت.

وتستمر الخدمات بمنشآت المرحلة الأولى، والتي تشمل:

سبك الضحاك – الباجور

طوخ دلكة – تلا

كفر عشما – الشهداء

طه شبرا – قويسنا

البتانون – شبين الكوم

متابعة ميدانية مستمرة

وفي سياق متصل، انتشرت فرق إدارة الرعاية الأساسية لمتابعة وحدات المرحلة الثانية والتأكد من حسن سير العمل، حيث ضمت الفرق:

الدكتورة بسنت أدهم – شبين الكوم

الدكتور رحمي جلال – أشمون

الدكتور أحمد الفقي – منوف

وأكد الدكتور عمرو مصطفى وكيل الوزارة  أن التوسع في تدشين عيادات علاج الأمراض المزمنة على نفقة الدولة يأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية ووزارة الصحة والسكان، ويعكس التزام المديرية بتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، خاصة مرضى الأمراض المزمنة، مشيرًا إلى أن منظومة الرعاية الأساسية تمثل خط الدفاع الأول لتقديم خدمة صحية متكاملة ومستدامة.

وأضاف أن المديرية مستمرة في التوسع المرحلي بالخدمة، مع المتابعة الدقيقة لضمان جودة الأداء، وسرعة استخراج قرارات العلاج، وانتظام صرف الأدوية، بما يحقق رضا المواطنين ويحسن من جودة حياتهم الصحية.

