بعد مغادرة الزوراء.. الطيب يوجه نداءً إلى "بيبو

علّق الناقد الرياضي أحمد الطيب على رحيل عماد النحاس عن نادي الزوراء العراقي، موجّهًا رسالة مثيرة عبر حسابه على «فيس بوك».



وكتب الطيب:"خلاص فُرِجَت وبقت سهلة وبسيطة!! عماد النحاس ترك نادي الزوراء العراقي أول أمس 🤔 اعملها وفورًا بقا يا بيبوووووو



أعلن نادي الزوراء العراقي رسمياً عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك" فك الارتباط مع المدير الفني المصري عماد النحاس، بعدما توصلت الهيئة الإدارية للنادي إلى اتفاق يقضي بإنهاء التعاقد بين الطرفين بالتراضي.

وقال النادي في بيانه: جاء القرار في إطار من التفاهم المشترك، لتنتهي رحلة المدرب المصري مع «النوارس».